Jorge Jesus: Arda Güler, yavaş yavaş performansını yukarı çekiyor

Süper Lig'in 21. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus karşılaşmayı değerlendirdi. Portekizli... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 1-0'lık sonucu 2-1'e çevirmeyi başardıktan sonra işlerin kendileri için daha kolay olduğunu söyledi.Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, ana hedefleri olan bir galibiyet elde ettiklerini, bugünkü ilk hedeflerinin 3 puan almak olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:"Farklı bir galibiyet elde ettik. Maç içinde güçlü olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda çok iyi değildik. Ama bu doğal. Çünkü hiçbir takım 90 dakika boyunca performansını sürdüremez. Maç içinde düşüşler yaşanabilir. Maç içinde de skor anlamında yenik duruma düştük. Ama takım buna rağmen kimliğini ve öz güvenini kaybetmedi. Bizim takımımız maçın her anında gol atabileceğine inanıyor. Bu kısa süre içerisinde 1-0'lık sonucu 2-1'e çevirmeyi başardık. Sonra işler bizim için daha kolay oldu."Fenerbahçe'nin yeni sol bek transferi Jayden Oosterwolde hakkında ne düşündüğü sorulan Jesus, transferin kolay olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi: "Çünkü aynı zamanda yabancı sayılmayacak statüde bir oyuncu arıyorduk. Zaten transfer pazarında sol bek bulmak zor. Özellikle de bu yaşta olup hem de Fenerbahçe'nin teknik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sol bek bulmak kolay olmadı bizim için.Ama bu oyuncuyu izledik. Ve onun yeteneklerine inandık. Takıma katkı sağlayacağına inandık. Şimdi idmanlara başladığında yeteneklerini yakından tanıma fırsatımız olacak. Ama biz onun yeteneklerine inanıyoruz.Bizim de o pozisyonda bu tarz bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Takımımıza güç katacağını düşünüyoruz. Çünkü son maçlarda Lincoln Henrique oynuyordu fakat gerçek mevkisi orası değil. Takım için özveride bulunuyordu, defansif anlamda iyi işler de yapmıştı. Ama özellikle pozisyonu sol bek olan bir oyuncu arayışındaydık. Takıma güç katacağına inanıyoruz."'Kafamızda sadece bir 11 yok'Jorge Jesus, yeni transferlerle başka oyun planlarına mı geçeği sorusuna karşılık, "Rakipler artık bizi daha iyi tanıyorlar ki bu normal. Ama bizler de rakiplerimizi artık daha iyi tanıyoruz. Herhangi bir şey değiştirmiyor bu durum dolayısıyla. Fenerbahçe her zaman aynı şeyi oynamıyor zaten. Bizim farklı planlarımız var. Maç içinde pozisyon veya diziliş değişiklikleri yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu durum rakiplerimize bir fayda sağlamıyor." görüşünü sundu.Arda Güler'in performansıyla ilgili de konuşan Jesus, "Arda Güler bugün yeteneklerini sahada sergiledi, pas açılarını çok kolay bulabilen bir oyuncu. Bu özelliğini bugün sahada çok iyi kullandı. Mesela Emre Mor gibi topla süratli olan bir oyuncu değil. Onun özellikleri daha farklı. Bu özelliklerini de saha içinde iyi kullandı bugün. İyi bir futbol oynadı. Yavaş yavaş performansını yukarı çekiyor. Ben geldikten sonra ilk kez milli takıma seçildi. Daha önce almadığı kadar süre aldı. Bu şekilde gelişimi de devam edecek." dedi.Arda Güler ve Zajc'ın ilk kez bir arada oynatıldığı sorusuna karşılık, "Hayır ilk kez değil" diye itiraz eden Jesus, "Çok oynamadılar bir arada" şeklindeki ifadeye karşılık, şu yanıtı verdi:"Fenerbahçe'nin 23 oyuncusu var ve biz oynadığımız her maçtan önce bir strateji belirliyoruz. O maç özelinde bizim için hangi oyuncular en uygun olur, hangi oyuncular en çok bize fayda gösterir, bunları seçmeye çalışıyoruz. Bugün de Arda ve Miha Zacj'ın birlikte bize fayda sağlayacağını düşündük. Ümraniye maçından sonra 6 değişiklik yaptık ilk 11'de. Kafamızda sadece bir 11 yok, isimlerin bir önemi yok bizim için. Her maç bu isimler değişebilir. O maç bize en çok hangi oyuncular fayda sağlayacaksa bu tarz seçimler yapabiliriz."Deneyimli teknik adam, "Dünya Kupası sonrası takımın ön alan pres gücünde eksilme olup olmadığı" sorusuna karşılık da, "Bugün aslında öyle olmadı. Önde baskılı oynadık. Neticede çok fazla gol bulduk. Bunu bazı maçlarda yapamıyorsunuz. Rakipler izin vermeyebiliyorlar ama strateji ve taktiğimizde herhangi bir değişiklik yok. Rakiplerin bize karşı nasıl önlem aldıklarıyla ilgisi var." dedi.

