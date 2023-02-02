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Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı: Jorge Jesus maç sonu kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı: Jorge Jesus maç sonu kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T22:22+0300
2023-02-02T22:35+0300
spor
fenerbahçe
adana demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.Bu sonuçla 22. haftayı Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puanla tamamladı.İkinci sıradaki sarı-lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/galatasaray-kulup-tarihinin-en-uzun-galibiyet-serisi-rekorunu-kirdi-1066465706.html
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fenerbahçe, adana demirspor
fenerbahçe, adana demirspor

Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı: Jorge Jesus maç sonu kırmızı kart gördü

22:22 02.02.2023 (güncellendi: 22:35 02.02.2023)
© İHASüper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© İHA
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 22. haftayı Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puanla tamamladı.
İkinci sıradaki sarı-lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.
Galatasaray, Ümraniyespor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 14’e çıkardı ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
SPOR
Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı
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