https://sputniknews.com.tr/20230202/fenerbahce-adanada-puan-kaybetti-jorge-jesus-mac-sonunda-kirmizi-kart-gordu--1066508174.html
Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı: Jorge Jesus maç sonu kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı: Jorge Jesus maç sonu kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T22:22+0300
2023-02-02T22:22+0300
2023-02-02T22:35+0300
spor
fenerbahçe
adana demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.Bu sonuçla 22. haftayı Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puanla tamamladı.İkinci sıradaki sarı-lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/galatasaray-kulup-tarihinin-en-uzun-galibiyet-serisi-rekorunu-kirdi-1066465706.html
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fenerbahçe, adana demirspor
fenerbahçe, adana demirspor
Fenerbahçe Adana'da 2 puan bıraktı: Jorge Jesus maç sonu kırmızı kart gördü
22:22 02.02.2023 (güncellendi: 22:35 02.02.2023) Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 22. haftayı Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puanla tamamladı.
İkinci sıradaki sarı-lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.