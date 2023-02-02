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https://sputniknews.com.tr/20230202/corumda-112yi-gereksiz-mesgul-eden-47-kisiye-31-bin-lira-para-cezasi-1066504244.html
Çorum'da 112'yi gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası
Çorum'da 112'yi gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası
Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği belirlenen 47 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası uygulandı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T20:05+0300
2023-02-02T20:09+0300
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112 acil çağrı merkezi
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Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 155, 156, 110, 112, 177, 122 gibi acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandığı hatırlatıldı.Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2022'de 496 bin 200 çağrı aldığı, bunların yüzde 53'ünü oluşturan 261 bin 192'sinin "asılsız" olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, bu oranı aşağı çekmek için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiği aktarıldı.Yürütülen çalışmalar sonucu asılsız çağrı oranında önemli düşüş yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, "1 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye genelinde aylık asılsız çağrı oranında en düşük iller arasında yüzde 40,34 ile birinci sırada yer almaktayız. 13-20 Ocak tarihlerinde haftalık asılsız çağrı oranında yüzde 39,99 ile yine en düşük il olduk. İki yılı doldurmadan yüzde 50'ye yakın asıllı çağrıya ulaşmak memnuniyet vericidir" ifadelerine yer verildi.112'yi gereksiz yere meşgul edenlerin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, şu açıklamalarda bulunuldu:
https://sputniknews.com.tr/20221226/izmir-112-acil-cagri-merkezi-muduru-son-donemde-eyt-ile-ilgili-cagrilar-aliyoruz-1065031374.html
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çorum, çorum valiliği, 112 acil çağrı merkezi
çorum, çorum valiliği, 112 acil çağrı merkezi

Çorum'da 112'yi gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası

20:05 02.02.2023 (güncellendi: 20:09 02.02.2023)
© İHABingöl 112 Acil Çağrı Merkezi
Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© İHA
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Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği belirlenen 47 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası uygulandı.
Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 155, 156, 110, 112, 177, 122 gibi acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandığı hatırlatıldı.
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2022'de 496 bin 200 çağrı aldığı, bunların yüzde 53'ünü oluşturan 261 bin 192'sinin "asılsız" olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, bu oranı aşağı çekmek için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiği aktarıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucu asılsız çağrı oranında önemli düşüş yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, "1 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye genelinde aylık asılsız çağrı oranında en düşük iller arasında yüzde 40,34 ile birinci sırada yer almaktayız. 13-20 Ocak tarihlerinde haftalık asılsız çağrı oranında yüzde 39,99 ile yine en düşük il olduk. İki yılı doldurmadan yüzde 50'ye yakın asıllı çağrıya ulaşmak memnuniyet vericidir" ifadelerine yer verildi.
112'yi gereksiz yere meşgul edenlerin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, şu açıklamalarda bulunuldu:
"Kimlikleri ve mevcut adresleri tespit edilen 47 kişiye Kabahatler Kanunu doğrultusunda toplamda 31 bin 7 lira idari para cezası uygulanmıştır. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul edenlere birinci aramada 1250 lira, tekerrürü halinde iki katı olarak 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacaktır."
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