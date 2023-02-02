https://sputniknews.com.tr/20230202/corumda-112yi-gereksiz-mesgul-eden-47-kisiye-31-bin-lira-para-cezasi-1066504244.html

Çorum'da 112'yi gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası

Çorum'da 112'yi gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği belirlenen 47 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası uygulandı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T20:05+0300

2023-02-02T20:05+0300

2023-02-02T20:09+0300

türkiye

çorum

çorum valiliği

112 acil çağrı merkezi

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Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 47 kişiye 31 bin lira para cezası verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 155, 156, 110, 112, 177, 122 gibi acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandığı hatırlatıldı.Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2022'de 496 bin 200 çağrı aldığı, bunların yüzde 53'ünü oluşturan 261 bin 192'sinin "asılsız" olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, bu oranı aşağı çekmek için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiği aktarıldı.Yürütülen çalışmalar sonucu asılsız çağrı oranında önemli düşüş yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, "1 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye genelinde aylık asılsız çağrı oranında en düşük iller arasında yüzde 40,34 ile birinci sırada yer almaktayız. 13-20 Ocak tarihlerinde haftalık asılsız çağrı oranında yüzde 39,99 ile yine en düşük il olduk. İki yılı doldurmadan yüzde 50'ye yakın asıllı çağrıya ulaşmak memnuniyet vericidir" ifadelerine yer verildi.112'yi gereksiz yere meşgul edenlerin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, şu açıklamalarda bulunuldu:

https://sputniknews.com.tr/20221226/izmir-112-acil-cagri-merkezi-muduru-son-donemde-eyt-ile-ilgili-cagrilar-aliyoruz-1065031374.html

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