İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi: Son dönemde EYT ile ilgili çağrılar alıyoruz

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Ummak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yıl gelen çağrıların yüzde 63.3'ünün asılsız olduğunu belirterek "Son dönemde... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 110 itfaiye, 156 jandarma, 155 polis, 112 sağlık, 177 orman, 178 sahil güvenlik, 122 AFAD numaralarını '112 Acil Çağrı Merkezi' altında topladı. Çalışmayla tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşması amaçlandı. İzmir'de bu yıl 5 milyon 380 bin ihbar yapıldı. Bunların yüzde 63.3'ü asılsız çıkarken, bazıları ise ekipleri zor durumda bıraktı. Asılsız çağrıları en aza indirmek için etkin bilgilendirme çalışmaları sürerken, bu kapsamda son olarak Ege Üniversitesi'nde çalışma yapıldı. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu paramedik öğrencileri ile İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından '112'yi nasıl aramalıyım?' konulu etkinlik düzenlendi. Programda üniversitelilere, bireylerin 112'yi hangi durumlarda araması gerektiği anlatıldı.'Asılsız çağrı oranları düştü'Etkin bilgilendirme çalışmaları sayesinde her yıl asılsız çağrı oranının düştüğünü dile getiren İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, "112 Çağrı Merkezi'mizde diğer kurum paydaşlarımızla tüm acil çağrılara hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Açılışımızdan bugüne geçen 4 yılı aşkın zamanda 17 milyon 352 bin çağrı aldık. Bu yıl ise 5 milyon 380 bin çağrı aldık. Bunun yüzde 63,3'ü asılsız çağrı. Her geçen yıl asılsız çağrı oranı düşüyor. Bu da vatandaşlarımızın bilinçlendiğini gösteriyor. Biz de bunun için ilkokuldaki eğitimler başta olmak üzere birçok etkinlikte bilgilendirme yapıyoruz. 112'nin hangi durumlarda ve niçin aranması gerektiğini anlatıyoruz. Geçen yıl asılsız çağrımız yüzde 66'ydı. Bunun yanında müdahale hızımız da gayet iyi. İlk çağrı aldığımız andan itibaren 98 saniyede bir ekibi olay yerine yönlendiriyoruz" diye konuştu.'Şarkı söyleyen, restoran adresi soran var'Asılsız çağrılara dikkat çeken Ummak, "Şarkı söyleyen de var, restoran adresi soran da. Son dönemde hastane randevularıyla ilgili 182 yerine 112 aranıyor. Yanlış rakam girip bizden hastane için randevu almaya çalışıyorlar. Yine son dönemde en çok gündemde olan EYT ile ilgili asılsız çağrılar alıyoruz. Ne zaman çıkacağını, şartlarını soruyorlar. Bu çağrılar, genellikle kent merkezinden değil kırsal ilçelerden geliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, acil çağrılar için var. Biz acil çağrılar için her zaman yanınızdayız. Bu tür asılsız çağrılarla, acil durumdaki çağrıların önüne geçmiş oluyorsunuz. Lütfen merkezimizi ararken buna dikkat edin" dedi.

