https://sputniknews.com.tr/20230202/cin-nato-asya-pasifikte-kargasa-tohumlari-ekmemeli-1066503793.html

Çin: NATO, Asya-Pasifik'te kargaşa tohumları ekmemeli

Çin: NATO, Asya-Pasifik'te kargaşa tohumları ekmemeli

Çin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore ve Japonya ziyaretlerinde Çin'e dair tehdit değerlendirmelerini eleştirerek, onu, Asya-Pasifik... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T19:48+0300

2023-02-02T19:48+0300

2023-02-02T19:48+0300

dünya

çin

jens stoltenberg

nato

güney kore

japonya

pasifik

asya-pasifik

mao ning

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Stoltenberg'in, "Çin'in kurallara dayalı, açık ve demokratik uluslararası düzene karşı otoriteryen bir karşı çıkışa öncülük ettiği" değerlendirmesine yanıt verdi.Stoltenberg'in, "Çin tehdidini" abartarak ideolojik cepheleşme yaratmaya çalıştığını savunan Sözcü Mao, "NATO, Avrupa güvenliğindeki rolüne odaklanmalı. Avrupa'da yaptıklarının nelere yol açtığını gördük. Asya-Pasifik'te veya dünyanın başka yerlerinde kargaşa tohumları ekmemeli" dedi.Mao, Çin'in dünya barışına ve istikrara bağlı olduğunu, jeopolitik rekabet gütmediğini ve hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini savunarak, "Asya-Pasifik'te barış, istikrar ve refah bölge ülkelerinin ortak çabasıyla mümkün olmuştur. Asya-Pasifik ülkeleri Soğuk Savaş mantığını ve bloklar arası cepheleşmeyi istemiyor" ifadelerini kullandı.Savunma işbirliği üçüncü tarafları hedef almamalıSözcü Mao, bir soru üzerine, ABD ile Filipinler arasında, Amerikan ordusunun ülkedeki 4 askeri üsse daha erişimine izin veren mutabakata da değindi.Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlaması, üçüncü tarafları ve onların çıkarlarını hedef almaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230130/cin-abd-ukrayna-halkini-onemsiyorsa-silah-tedarikini-durdurmali-1066353086.html

çin

güney kore

japonya

pasifik

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çin, jens stoltenberg, nato, güney kore, japonya, pasifik, asya-pasifik, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning