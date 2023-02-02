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https://sputniknews.com.tr/20230202/cin-nato-asya-pasifikte-kargasa-tohumlari-ekmemeli-1066503793.html
Çin: NATO, Asya-Pasifik'te kargaşa tohumları ekmemeli
Çin: NATO, Asya-Pasifik'te kargaşa tohumları ekmemeli
Çin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore ve Japonya ziyaretlerinde Çin'e dair tehdit değerlendirmelerini eleştirerek, onu, Asya-Pasifik... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T19:48+0300
2023-02-02T19:48+0300
dünya
çin
jens stoltenberg
nato
güney kore
japonya
pasifik
asya-pasifik
mao ning
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Stoltenberg'in, "Çin'in kurallara dayalı, açık ve demokratik uluslararası düzene karşı otoriteryen bir karşı çıkışa öncülük ettiği" değerlendirmesine yanıt verdi.Stoltenberg'in, "Çin tehdidini" abartarak ideolojik cepheleşme yaratmaya çalıştığını savunan Sözcü Mao, "NATO, Avrupa güvenliğindeki rolüne odaklanmalı. Avrupa'da yaptıklarının nelere yol açtığını gördük. Asya-Pasifik'te veya dünyanın başka yerlerinde kargaşa tohumları ekmemeli" dedi.Mao, Çin'in dünya barışına ve istikrara bağlı olduğunu, jeopolitik rekabet gütmediğini ve hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini savunarak, "Asya-Pasifik'te barış, istikrar ve refah bölge ülkelerinin ortak çabasıyla mümkün olmuştur. Asya-Pasifik ülkeleri Soğuk Savaş mantığını ve bloklar arası cepheleşmeyi istemiyor" ifadelerini kullandı.Savunma işbirliği üçüncü tarafları hedef almamalıSözcü Mao, bir soru üzerine, ABD ile Filipinler arasında, Amerikan ordusunun ülkedeki 4 askeri üsse daha erişimine izin veren mutabakata da değindi.Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlaması, üçüncü tarafları ve onların çıkarlarını hedef almaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230130/cin-abd-ukrayna-halkini-onemsiyorsa-silah-tedarikini-durdurmali-1066353086.html
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çin, jens stoltenberg, nato, güney kore, japonya, pasifik, asya-pasifik, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
çin, jens stoltenberg, nato, güney kore, japonya, pasifik, asya-pasifik, mao ning, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

Çin: NATO, Asya-Pasifik'te kargaşa tohumları ekmemeli

19:48 02.02.2023
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Çin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore ve Japonya ziyaretlerinde Çin'e dair tehdit değerlendirmelerini eleştirerek, onu, Asya-Pasifik bölgesinde ideolojik hatlar oluşturarak ihtilaf yaratmaya çalışmakla suçladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Stoltenberg'in, "Çin'in kurallara dayalı, açık ve demokratik uluslararası düzene karşı otoriteryen bir karşı çıkışa öncülük ettiği" değerlendirmesine yanıt verdi.
Stoltenberg'in, "Çin tehdidini" abartarak ideolojik cepheleşme yaratmaya çalıştığını savunan Sözcü Mao, "NATO, Avrupa güvenliğindeki rolüne odaklanmalı. Avrupa'da yaptıklarının nelere yol açtığını gördük. Asya-Pasifik'te veya dünyanın başka yerlerinde kargaşa tohumları ekmemeli" dedi.
Mao, Çin'in dünya barışına ve istikrara bağlı olduğunu, jeopolitik rekabet gütmediğini ve hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini savunarak, "Asya-Pasifik'te barış, istikrar ve refah bölge ülkelerinin ortak çabasıyla mümkün olmuştur. Asya-Pasifik ülkeleri Soğuk Savaş mantığını ve bloklar arası cepheleşmeyi istemiyor" ifadelerini kullandı.

Savunma işbirliği üçüncü tarafları hedef almamalı

Sözcü Mao, bir soru üzerine, ABD ile Filipinler arasında, Amerikan ordusunun ülkedeki 4 askeri üsse daha erişimine izin veren mutabakata da değindi.
Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlaması, üçüncü tarafları ve onların çıkarlarını hedef almaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"ABD tarafı, bencil çıkarları için sıfır toplamlı oyun mantığıyla Asya-Pasifik'teki askeri konuşlanmasını artırıyor. Bu, bölgede gerilimi artıracak, barışa ve istikrara zarar verecek bir gelişme. Bölge ülkeleri ABD'nin baskılarına ve onları kullanma çabasına karşı uyanık olmalı."
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