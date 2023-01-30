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Çin: ABD Ukrayna halkını önemsiyorsa silah tedarikini durdurmalı
Çin: ABD Ukrayna halkını önemsiyorsa silah tedarikini durdurmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Ukrayna krizinin en büyük başlatıcısı olduğunu ve Washington'un 'Ukrayna halkını gerçekten önemsiyorsa silah... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:20+0300
2023-01-30T14:20+0300
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
mao ning
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Basın brifinginde konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "ABD, Ukrayna krizinin ana başlatıcısı ve ana itici gücüdür, Ukrayna'ya sürekli olarak ağır ve saldırı silahları sağlayarak çatışmayı uzatıyor ve daha da yoğunlaştırıyor" dedi ve Washington'ın 'silah göndermeyi ve savaştan kazanç elde etmeyi bırakması gerektiğini' söyledi.Sözcü ayrıca, Pekin'in Çin'e yönelik asılsız suçlamaları ve Çinli şirketlerin haklarının ABD tarafından ihlal edilmesini sessizce kabul etmeyeceğini belirterek "ABD tarafının (Ukrayna'daki) eylemlerini düşünmek yerine Çin'e karşı asılsız şüpheleri ve suçlamaları var. Bu tür şantajları kabul etmeyeceğiz. ABD'nin meşru hak ve çıkarları ihlal etmesine seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Aralık 2022'de ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki askeri operasyonu sırasında Rusya ile ittifak kurmasından endişe duyduğunu ve ülkenin 'Moskova'ya herhangi bir askeri veya yaptırımlardan kaçınma yardımı sağlayıp sağlamadığını görmek' için Pekin'in faaliyetlerini yakından izlediklerini açıklamıştı.
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çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning, abd, ukrayna
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning, abd, ukrayna

Çin: ABD Ukrayna halkını önemsiyorsa silah tedarikini durdurmalı

14:20 30.01.2023
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Ukrayna krizinin en büyük başlatıcısı olduğunu ve Washington'un 'Ukrayna halkını gerçekten önemsiyorsa silah tedarikini durdurması gerektiğini' söyledi.
Basın brifinginde konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "ABD, Ukrayna krizinin ana başlatıcısı ve ana itici gücüdür, Ukrayna'ya sürekli olarak ağır ve saldırı silahları sağlayarak çatışmayı uzatıyor ve daha da yoğunlaştırıyor" dedi ve Washington'ın 'silah göndermeyi ve savaştan kazanç elde etmeyi bırakması gerektiğini' söyledi.
Sözcü ayrıca, Pekin'in Çin'e yönelik asılsız suçlamaları ve Çinli şirketlerin haklarının ABD tarafından ihlal edilmesini sessizce kabul etmeyeceğini belirterek "ABD tarafının (Ukrayna'daki) eylemlerini düşünmek yerine Çin'e karşı asılsız şüpheleri ve suçlamaları var. Bu tür şantajları kabul etmeyeceğiz. ABD'nin meşru hak ve çıkarları ihlal etmesine seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da, Aralık 2022'de ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki askeri operasyonu sırasında Rusya ile ittifak kurmasından endişe duyduğunu ve ülkenin 'Moskova'ya herhangi bir askeri veya yaptırımlardan kaçınma yardımı sağlayıp sağlamadığını görmek' için Pekin'in faaliyetlerini yakından izlediklerini açıklamıştı.
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