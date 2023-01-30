https://sputniknews.com.tr/20230130/cin-abd-ukrayna-halkini-onemsiyorsa-silah-tedarikini-durdurmali-1066353086.html

Çin: ABD Ukrayna halkını önemsiyorsa silah tedarikini durdurmalı

Çin: ABD Ukrayna halkını önemsiyorsa silah tedarikini durdurmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Ukrayna krizinin en büyük başlatıcısı olduğunu ve Washington'un 'Ukrayna halkını gerçekten önemsiyorsa silah... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T14:20+0300

2023-01-30T14:20+0300

2023-01-30T14:20+0300

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

mao ning

abd

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/16/1050084607_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a46a97d281413c3b013b546b7d04615.jpg

Basın brifinginde konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "ABD, Ukrayna krizinin ana başlatıcısı ve ana itici gücüdür, Ukrayna'ya sürekli olarak ağır ve saldırı silahları sağlayarak çatışmayı uzatıyor ve daha da yoğunlaştırıyor" dedi ve Washington'ın 'silah göndermeyi ve savaştan kazanç elde etmeyi bırakması gerektiğini' söyledi.Sözcü ayrıca, Pekin'in Çin'e yönelik asılsız suçlamaları ve Çinli şirketlerin haklarının ABD tarafından ihlal edilmesini sessizce kabul etmeyeceğini belirterek "ABD tarafının (Ukrayna'daki) eylemlerini düşünmek yerine Çin'e karşı asılsız şüpheleri ve suçlamaları var. Bu tür şantajları kabul etmeyeceğiz. ABD'nin meşru hak ve çıkarları ihlal etmesine seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Aralık 2022'de ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki askeri operasyonu sırasında Rusya ile ittifak kurmasından endişe duyduğunu ve ülkenin 'Moskova'ya herhangi bir askeri veya yaptırımlardan kaçınma yardımı sağlayıp sağlamadığını görmek' için Pekin'in faaliyetlerini yakından izlediklerini açıklamıştı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning, abd, ukrayna