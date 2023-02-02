https://sputniknews.com.tr/20230202/cavusoglu-turkiyenin-uyarisiyla-norvec-kuran-yakilma-iznini-iptal-etti-1066492573.html

Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma izni iptal edildi

Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma izni iptal edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T17:09+0300

2023-02-02T17:09+0300

2023-02-02T17:18+0300

mevlüt çavuşoğlu

kuran-ı kerim

politika

norveç

dışişleri bakanlığı

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Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine verilen izin iptal edildi. Eylemin duyulması üzerine bugün, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Büyükelçiye eyleme verilen izinden duyulan rahatsızlık iletildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230202/norvecin-ankara-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1066487883.html

norveç

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mevlüt çavuşoğlu, kuran-ı kerim, norveç, dışişleri bakanlığı