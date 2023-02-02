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Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma izni iptal edildi
Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma izni iptal edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T17:09+0300
2023-02-02T17:18+0300
mevlüt çavuşoğlu
kuran-ı kerim
politika
norveç
dışişleri bakanlığı
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Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine verilen izin iptal edildi. Eylemin duyulması üzerine bugün, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Büyükelçiye eyleme verilen izinden duyulan rahatsızlık iletildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230202/norvecin-ankara-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1066487883.html
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mevlüt çavuşoğlu, kuran-ı kerim, norveç, dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu, kuran-ı kerim, norveç, dışişleri bakanlığı

Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma izni iptal edildi

17:09 02.02.2023 (güncellendi: 17:18 02.02.2023)
© AA / Murat Gök Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.
Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine verilen izin iptal edildi. Eylemin duyulması üzerine bugün, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Büyükelçiye eyleme verilen izinden duyulan rahatsızlık iletildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
TÜRKİYE
Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
14:08
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