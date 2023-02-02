https://sputniknews.com.tr/20230202/norvecin-ankara-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1066487883.html

Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T14:08+0300

2023-02-02T14:08+0300

2023-02-02T14:12+0300

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dışişleri bakanı

dışişleri bakanlığı

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Diplomatik kaynaklara göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır.”

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