https://sputniknews.com.tr/20230202/norvecin-ankara-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1066487883.html
Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T14:08+0300
2023-02-02T14:08+0300
2023-02-02T14:12+0300
türkiye
bakanlık
kuran
kuran-ı kerim
norveç
dışişleri
dışişleri bakanı
dışişleri bakanlığı
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Diplomatik kaynaklara göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır.”
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bakanlık, kuran, kuran-ı kerim, norveç, dışişleri, dışişleri bakanı, dışişleri bakanlığı
bakanlık, kuran, kuran-ı kerim, norveç, dışişleri, dışişleri bakanı, dışişleri bakanlığı
Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
14:08 02.02.2023 (güncellendi: 14:12 02.02.2023) Abone ol
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Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Diplomatik kaynaklara göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır.”