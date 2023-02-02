https://sputniknews.com.tr/20230202/berlindeki-ria-novosti-binasina-saldiri-duzenleyen-supheli-gunler-oncesinden-binayi-gozluyormus-1066489836.html

Berlin’deki RİA Novosti binasına saldırı düzenleyen şüpheli, günler öncesinden binayı gözlüyormuş

Berlin’deki RİA Novosti binasına saldırı düzenleyen şüpheli, günler öncesinden binayı gözlüyormuş

Almanya’nın başkenti Berlin’de Rus RİA Novosti haber ajansı personelinin yaşadığı binaya saldırı düzenleyen şüphelinin saldırıdan günler önce binanın... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T15:37+0300

2023-02-02T15:37+0300

2023-02-02T15:37+0300

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RİA Novosti haber ajansının bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunun Almanya’daki irtibat büro müdürü Sergey Feoktistov, batı Berlin’deki RİA Novosti binasına geçen sene düzenlenen saldırıya ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, “Şüpheli, saldırıdan birkaç gün önce, neredeyse bir hafta önce binamızın yakınında görülmüş. İsmi Dmitriy Bagraş” dedi.Feoktistov, Bagraş’ın saldırıdan günler önce bina yakınında bir otomobil içinde otururken görüldüğünü ve yanından geçen RİA Novosti çalışanlarından birine uygunsuz bir harekette bulunduğunu kaydetti.Rossiya Segodnya’nın Almanya’daki irtibat bürosunun müdürü, “3 Mart’ta sosyal medyasında adresimizi yayınlayıp ‘Rusya propagandasının yuvası’ olduğumuzu söyleyerek bizi hedef göstermişti. O zaman durumu polise bildirmiştik fakat Alman polisi doğrudan bir şiddet çağrısı olmadığını söyleyip soruşturma dahi açmamıştı” ifadelerini kullandı.Feoktistov ayrıca, RİA Novosti binasına ilişkin soruşturmadaki gelişmeler konusunda iki ay önce polise başvurduğunu fakat polisten ‘saldırının kurbanlarına dahi bilgi vermedikleri’ yanıtını aldığını söyledi. Polisin, şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığını da doğrulamadığını da sözlerine ekledi.Rusya’da yabancı ajan kabul edilen Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle dün, geçen sene RİA Novosti ofisini kundaklama girişiminde bulunduğu şüphesiyle ‘Dmitriy B. isimli bir Rus aktivistin’ gözaltına alındığını yazmıştı.RİA Novosti için çalışan gazeteciler ve ailelerinin yaşadığı binaya geçen yıl mayıs ayında bir saldırı düzenlenmişti. Binanın pencerelerinden birisi kırılmış, havalandırma boşluklarından birinde patlayıcı bir cihaz bulunmuştu. Alman polisi, patlayıcıyı etkisiz hâle getirmiş ve olay hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasemin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1065892422.html

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