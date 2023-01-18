Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230118/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasemin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1065892422.html
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T20:28+0300
2023-01-18T20:28+0300
dünya
sputnik
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101631/93/1016319350_0:116:2345:1435_1920x0_80_0_0_7f0d1a98046cc6f1ff4a5407ded9570d.jpg
Sputnik Yakın Yurtdışı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Avukatlar aracılığıyla yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savunmanın bir sonraki adımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak” ifadelerine yer verildi.Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor.Kasem, 30 Aralık’ta ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Riga’da gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 5 Ocak’ta Kasem’in tutuklanmasına karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasem-letonyada-gozaltina-alindi-1065428751.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101631/93/1016319350_139:0:2206:1550_1920x0_80_0_0_4052a626efbdf9890e190fcf87302898.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sputnik, tutuklama
sputnik, tutuklama

Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi

20:28 18.01.2023
© Sputnik / Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinSputnik
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem’in tutukluluğuna itiraz reddedildi.
Sputnik Yakın Yurtdışı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Avukatlar aracılığıyla yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savunmanın bir sonraki adımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak” ifadelerine yer verildi.
Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor.
Kasem, 30 Aralık’ta ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Riga’da gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 5 Ocak’ta Kasem’in tutuklanmasına karar vermişti.
Sputnik - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
DÜNYA
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, Letonya'da gözaltına alındı
5 Ocak, 19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала