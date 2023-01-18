https://sputniknews.com.tr/20230118/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasemin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1065892422.html
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T20:28+0300
2023-01-18T20:28+0300
2023-01-18T20:28+0300
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tutuklama
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Sputnik Yakın Yurtdışı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Avukatlar aracılığıyla yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savunmanın bir sonraki adımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak” ifadelerine yer verildi.Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor.Kasem, 30 Aralık’ta ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Riga’da gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 5 Ocak’ta Kasem’in tutuklanmasına karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasem-letonyada-gozaltina-alindi-1065428751.html
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Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi
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Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem’in tutukluluğuna itiraz reddedildi.
Sputnik Yakın Yurtdışı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Avukatlar aracılığıyla yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savunmanın bir sonraki adımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak” ifadelerine yer verildi.
Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor.
Kasem, 30 Aralık’ta ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Riga’da gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 5 Ocak’ta Kasem’in tutuklanmasına karar vermişti.