https://sputniknews.com.tr/20230118/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasemin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1065892422.html

Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi

Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem’in tutukluluğunun devamına karar verildi

Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T20:28+0300

2023-01-18T20:28+0300

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dünya

sputnik

tutuklama

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Sputnik Yakın Yurtdışı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Avukatlar aracılığıyla yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savunmanın bir sonraki adımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak” ifadelerine yer verildi.Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor.Kasem, 30 Aralık’ta ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Riga’da gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 5 Ocak’ta Kasem’in tutuklanmasına karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230105/sputnik-litvanya-genel-yayin-yonetmeni-kasem-letonyada-gozaltina-alindi-1065428751.html

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