https://sputniknews.com.tr/20230202/barbaros-sansal-gozaltina-alindi-1066491272.html

Barbaros Şansal gözaltına alındı

Barbaros Şansal gözaltına alındı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

barbaros şansal

gözaltı

video

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Modacı Barbaros Şansal bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanından İstanbul Havalimanı'na gitti.Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Barbaros Şansal havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şansal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230202/metin-uca-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1066486218.html

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