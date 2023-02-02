https://sputniknews.com.tr/20230202/barbaros-sansal-gozaltina-alindi-1066491272.html
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Ünlü modacı Barbaros Şansal, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T16:31+0300
2023-02-02T16:31+0300
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türkiye
türkiye
barbaros şansal
gözaltı
video
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Modacı Barbaros Şansal bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanından İstanbul Havalimanı'na gitti.Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Barbaros Şansal havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şansal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/metin-uca-istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1066486218.html
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Barbaros Şansal gözaltına alındı
Barbaros Şansal gözaltına alındı
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türkiye, barbaros şansal, gözaltı, video
türkiye, barbaros şansal, gözaltı, video
Barbaros Şansal gözaltına alındı
16:31 02.02.2023 (güncellendi: 16:52 02.02.2023) Abone ol
Ünlü modacı Barbaros Şansal, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı nedeniyle KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Modacı Barbaros Şansal bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanından İstanbul Havalimanı'na gitti.
Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Barbaros Şansal havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şansal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.