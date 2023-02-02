https://sputniknews.com.tr/20230202/bakan-soylu-konsolosluklarin-kapatilmasina-iliskin-konustu-turkiyeye-psikolojik-harp-yurutulmekte-1066480105.html

Bakan Soylu, konsoloslukların kapatılmasına ilişkin konuştu: Türkiye'ye psikolojik harp yürütülmekte

Bakan Soylu, konsoloslukların kapatılmasına ilişkin konuştu: Türkiye'ye psikolojik harp yürütülmekte

Ankara'da katıldığı bir programda ''Terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını'' yönelik konuşan İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye'ye bir... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T10:14+0300

2023-02-02T10:14+0300

2023-02-02T10:36+0300

türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

konsolosluk

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.Bakan Soylu, konuşmasına ''Terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını'' yönelik açıklamalarda bulunarak başladı. Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu karara yönelik Bakan Soylu, '''60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır'' diyerek tepki gösterdi.Soylu, ''Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir." ifadesini de kullanarak şöyle konuştu:'1981 kişi gözaltına alındı'İçişleri Bakanı Soylu terör operasyonlarında gelinen son duruma ilişkin "2023 yılında şu ana kadar DEAŞ'a karşı 60 operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon gerçekleşti, 1981 kişi gözaltına alındı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/fransa-istanbul-baskonsoloslugunu-bir-sureligine-kapatti--1066457435.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, konsolosluk