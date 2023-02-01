https://sputniknews.com.tr/20230201/fransa-istanbul-baskonsoloslugunu-bir-sureligine-kapatti--1066457435.html

Fransa, İstanbul Başkonsolosluğu'nu bir süreliğine kapattı

Fransa, İstanbul Başkonsolosluğu'nu bir süreliğine kapattı

Fransa, Taksim'de bulanan Fransa Başkonsolosluğu’nu geçici bir süreliğine kapattı. Almanya, Hollanda ve İngiltere de konsoloslukları kapatma kararı almıştı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T18:34+0300

2023-02-01T18:34+0300

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fransa

başkonsolosluk

türkiye

kapatma

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Fransa, Beyoğlu’ndaki başkonsolosluğunu bugün aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’na gidenler, binanın kapısına asılan “Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısıyla karşılaştı. Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen önce de yine Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kapatma kararı almışlardı.Rusya’nın İstanbul Konsolosluğu çalışmaya devam ediyorİstanbul’da terör saldırısı tehdidi iddialarıyla ilgili olarak üç Avrupa ülkesinin konsolosluklarındaki çalışmaları askıya alma kararı bağlamında, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu her zamanki gibi çalışmaya devam ettiğini duyurdu.Holanda, İngiltere ve Almanya’nın İstanbul’daki konsoloslukları, terör saldırısı tehdidi nedeniyle ziyaretçi kabulünü askıya aldıklarını duyurdu.İstiklal Caddesi’nde yer alan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, “Konsolosluk her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor” diye açıkladı.Daha önce ABD Büyükelçiliği de İstanbul’da terör eylemi olasılığıyla ilgili olarak vatandaşları için uyarıda bulunmuştu.

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