https://sputniknews.com.tr/20230202/aydinda-kadin-cinayeti-eski-kocasi-tarafindan-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1066475779.html
Aydın'da kadın cinayeti: Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Aydın'da kadın cinayeti: Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T05:25+0300
2023-02-02T05:25+0300
2023-02-02T05:25+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
aydın
efeler
polis
erkek
şiddet
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Alınan bilgiye göre, 69 yaşındaki Celal Taşkıran isimli erkek, polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söyledi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan 54 yaşındaki Yeter Zorba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Zorba'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, Taşkıran'ı gözaltına aldı.Taşkıran'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Zorba ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230130/esenlerde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1066334344.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aydın, efeler, polis, erkek, şiddet
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aydın, efeler, polis, erkek, şiddet
Aydın'da kadın cinayeti: Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 69 yaşındaki Celal Taşkıran isimli erkek, polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söyledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan 54 yaşındaki Yeter Zorba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Zorba'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, Taşkıran'ı gözaltına aldı.
Taşkıran'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Zorba ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.