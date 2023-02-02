https://sputniknews.com.tr/20230202/aydinda-kadin-cinayeti-eski-kocasi-tarafindan-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1066475779.html

Aydın'da kadın cinayeti: Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da kadın cinayeti: Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T05:25+0300

2023-02-02T05:25+0300

2023-02-02T05:25+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

aydın

efeler

polis

erkek

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/10/1054790933_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_80550704ab247db530ef93dd0f711335.jpg

Alınan bilgiye göre, 69 yaşındaki Celal Taşkıran isimli erkek, polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söyledi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan 54 yaşındaki Yeter Zorba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Zorba'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, Taşkıran'ı gözaltına aldı.Taşkıran'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Zorba ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230130/esenlerde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1066334344.html

türkiye

aydın

efeler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aydın, efeler, polis, erkek, şiddet