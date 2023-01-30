https://sputniknews.com.tr/20230130/esenlerde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1066334344.html

Esenler'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü

Esenler'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü

Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T05:15+0300

2023-01-30T05:15+0300

2023-01-30T05:15+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

esenler

erkek

şiddet

kadına şiddet

istanbul

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Olay, saat 00.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan ismi öğrenilemeyen erkek, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği C.S. yaralandı. Eşini silahla yaralayan zanlı kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan C.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerken silahlı saldırı sonrası kayıplara karışan erkeğin peşine düştü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada uzun süre incelemelerde bulundu.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı erkek ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230125/denizlide-kadin-cinayeti-esini-bicaklayarak-oldurdu-1066141836.html

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, esenler, erkek, şiddet, kadına şiddet, istanbul