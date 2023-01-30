https://sputniknews.com.tr/20230130/esenlerde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1066334344.html
Esenler'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
Esenler'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T05:15+0300
2023-01-30T05:15+0300
2023-01-30T05:15+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
esenler
erkek
şiddet
kadına şiddet
istanbul
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Olay, saat 00.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan ismi öğrenilemeyen erkek, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği C.S. yaralandı. Eşini silahla yaralayan zanlı kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan C.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerken silahlı saldırı sonrası kayıplara karışan erkeğin peşine düştü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada uzun süre incelemelerde bulundu.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı erkek ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/denizlide-kadin-cinayeti-esini-bicaklayarak-oldurdu-1066141836.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, esenler, erkek, şiddet, kadına şiddet, istanbul
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, esenler, erkek, şiddet, kadına şiddet, istanbul
Esenler'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü
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Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, saat 00.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan ismi öğrenilemeyen erkek, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine defalarca ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği C.S. yaralandı. Eşini silahla yaralayan zanlı kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan C.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerken silahlı saldırı sonrası kayıplara karışan erkeğin peşine düştü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada uzun süre incelemelerde bulundu.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı erkek ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.