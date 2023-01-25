https://sputniknews.com.tr/20230125/denizlide-kadin-cinayeti-esini-bicaklayarak-oldurdu-1066141836.html

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren erkek yakalandı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T04:30+0300

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türkiye

denizli

merkezefendi

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

erkek

şiddet

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Denizli Merkezefendi'de Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Sinan U. (41) ile eşi Ummahan Zerrin U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında Sinan U, karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evden çıkan Sinan U, bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Zanlının ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını ve ardından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.İki çocuk annesi kadının cesedi incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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denizli, merkezefendi, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, erkek, şiddet