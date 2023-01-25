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Denizli'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü
Denizli'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren erkek yakalandı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T04:30+0300
2023-01-25T04:30+0300
türkiye
denizli
merkezefendi
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
erkek
şiddet
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Denizli Merkezefendi'de Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Sinan U. (41) ile eşi Ummahan Zerrin U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında Sinan U, karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evden çıkan Sinan U, bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Zanlının ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını ve ardından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.İki çocuk annesi kadının cesedi incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230124/bursada-kadin-cinayeti-takip-ettigi-muzisyeni-kizinin-onunde-oldurdu-1066132925.html
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denizli, merkezefendi, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, erkek, şiddet
denizli, merkezefendi, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, erkek, şiddet

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü

04:30 25.01.2023
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Erkek şiddetine susma
Erkek şiddetine susma - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren erkek yakalandı.
Denizli Merkezefendi'de Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Sinan U. (41) ile eşi Ummahan Zerrin U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Sinan U, karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evden çıkan Sinan U, bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını ve ardından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
İki çocuk annesi kadının cesedi incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​
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