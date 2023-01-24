https://sputniknews.com.tr/20230124/bursada-kadin-cinayeti-takip-ettigi-muzisyeni-kizinin-onunde-oldurdu-1066132925.html

Bursa'da kadın cinayeti: Takip ettiği müzisyeni kızının önünde öldürdü

Bursa'da kadın cinayeti: Takip ettiği müzisyeni kızının önünde öldürdü

Bursa'da müzisyen olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 46 yaşındaki İzzet A. isimli erkek tarafından... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T22:22+0300

2023-01-24T22:22+0300

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Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa Osmangazi'de Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, solist olarak çalışan Nurcan İ.'yi ısrarla takip eden İzzet A., dün gece yine bir mekanda Nurcan İ. ile denk geldi. Bir süre Nurcan İ.'yi dinleyen katil zanlısı, mekan çıkışında Nurcan İ. ve kızı Yağmur M.'yi kendine ait olan otomobiliyle evlerine bırakmak için davet etti.Erkeği reddeden Nurcan İnan ve Yağmur M., ticari taksiye binerek Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'taki evlerine giderken, İzzet A. ise ticari taksiyi takip etti. Ardından İzzet A. ile Nurcan İ. sokak ortasında tartışmaya başladı. İzzet A. yanında getirdiği tabanca ile Nurcan İ.'nin kafasına doğru ateş açtı. Nurcan İ., yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurcan İ.'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Nurcan İ., hastanede hayatını kaybetti.Geldiği otomobile binip olay yerinden kaçan İzzet A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzzet A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Nurcan İ.'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Orhaneli ilçesi Çalaplar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/malatyada-kadin-cinayeti-hamile-esini-olduren-erkek-intihar-etti-1065817095.html

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