https://sputniknews.com.tr/20230202/avrupa-parlamentosunda-yolsuzlukla-suclanan-2-milletvekilinin-dokunulmazliklari-kaldirildi-1066511919.html
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzlukla suçlanan 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzlukla suçlanan 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Avrupa Parlamentosu (AP), yolsuzluk soruşturmasında adı geçen milletvekilleri Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:59+0300
2023-02-02T23:59+0300
2023-02-02T23:59+0300
dünya
ap
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
dokunulmazlık
oylama
avrupa
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AP Genel Kurulu'nda yapılan yolsuzluk soruşturması oylamasında milletvekilleri, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy kullandı.Karar AP üyeleri ve Belçika makamlarına resmi olarak iletildikten sonra süreç tamamlanacak.Belçika yargısının talebi üzerine Andrea Cozzolino ve Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması süreci geçen ay başlatılmıştı. AP Yasal İşler Komitesi, 31 Ocak'ta oy birliğiyle dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almıştı.İki milletvekili hakkında parlamentonun raporuna yansıyan bilgilere göre, Belçikalı savcılar Cozzolino'yu, AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları doğrultusunda AP kararlarının engellenmesi karşılığında para almakla suçluyor. Savcılar, Cozzolino'nun 2019'dan sonra yabancı devletlerin çıkarlarını korumak için parlamentoda başka kişilerle işbirliğini içeren anlaşmanın parçası olduğunu iddia ediyor.Tarabella hakkında ise nakit para karşılığında üçüncü bir ülkenin yararına AP'de belli pozisyonları alma suçlaması bulunuyor. Raporda şüphelilerin ifadelerine atfen Tarabella'nın bu çerçevede birkaç seferde toplam 120 bin ila 140 bin euro nakit para aldığı suçlamasına yer veriliyor.Her iki milletvekili de suçlamaları reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/avrupa-parlamentosunda-qatargate-skandali-2-milletvekilinin-dokunulmazligi-oylanacak-1066466770.html
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ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, dokunulmazlık, oylama, avrupa
ap, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, dokunulmazlık, oylama, avrupa
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzlukla suçlanan 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
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Avrupa Parlamentosu (AP), yolsuzluk soruşturmasında adı geçen milletvekilleri Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verdi.
AP Genel Kurulu'nda yapılan yolsuzluk soruşturması oylamasında milletvekilleri, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy kullandı.
Karar AP üyeleri ve Belçika makamlarına resmi olarak iletildikten sonra süreç tamamlanacak.
Belçika yargısının talebi üzerine Andrea Cozzolino ve Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması süreci geçen ay başlatılmıştı. AP Yasal İşler Komitesi, 31 Ocak'ta oy birliğiyle dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almıştı.
İki milletvekili hakkında parlamentonun raporuna yansıyan bilgilere göre, Belçikalı savcılar Cozzolino'yu, AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları doğrultusunda AP kararlarının engellenmesi karşılığında para almakla suçluyor. Savcılar, Cozzolino'nun 2019'dan sonra yabancı devletlerin çıkarlarını korumak için parlamentoda başka kişilerle işbirliğini içeren anlaşmanın parçası olduğunu iddia ediyor.
Tarabella hakkında ise nakit para karşılığında üçüncü bir ülkenin yararına AP'de belli pozisyonları alma suçlaması bulunuyor. Raporda şüphelilerin ifadelerine atfen Tarabella'nın bu çerçevede birkaç seferde toplam 120 bin ila 140 bin euro nakit para aldığı suçlamasına yer veriliyor.
Her iki milletvekili de suçlamaları reddediyor.