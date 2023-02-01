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https://sputniknews.com.tr/20230201/avrupa-parlamentosunda-qatargate-skandali-2-milletvekilinin-dokunulmazligi-oylanacak-1066466770.html
Avrupa Parlamentosu'nda Qatargate skandalı: 2 milletvekilinin dokunulmazlığı oylanacak
Avrupa Parlamentosu'nda Qatargate skandalı: 2 milletvekilinin dokunulmazlığı oylanacak
Avrupa Parlamentosu'nda (AP), adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T23:48+0300
2023-02-01T23:48+0300
dünya
avrupa
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
dokunulmazlık
oylama
qatargate skandalı
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Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, yarın Genel Kurul’da Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapılacak. Oylama öncesi milletvekilleri hakkında hazırlanan raporda, üçüncü bir ülke lehine çalıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edildi. Tarabella hakkındaki raporda, “Son iki yıl içinde belirli pozisyonları desteklediğinden şüphelenilen, nakit ödemeler karşılığında Avrupa Parlamentosu’nda üçüncü bir ülke lehine çalıştığı ve aleyhindeki tanıklık bu tür ödemelerin kendisine birkaç kez yapıldığını gösteriyor. Toplam tutarı 120 bin euro ile 140 bin euro arasında olan ödemeler söz konusudur’’ denildi. Cozzolino hakkında hazırlanan raporda ise, 'AP kararlarının engellenmesi karşılığında Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden nakit para aldığı’ ifade edildi.Dün AP Hukuki İşler Komisyonu bünyesinde yapılan 'gizli' statüdeki oylamada oy birliğiyle Cozzolino ve Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti. Yarın yapılacak oylamada, AP Genel Kurulu’nun her iki milletvekilinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alması bekleniyor.Ne olmuştu?Belçika'da geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&amp;D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230119/avrupa-parlamentosunda-yolsuzluk-sorusturmasi-eva-kailinin-tutukluluk-halinin-devamina-hukmedildi-1065945097.html
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avrupa, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, dokunulmazlık, oylama, qatargate skandalı
avrupa, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, dokunulmazlık, oylama, qatargate skandalı

Avrupa Parlamentosu'nda Qatargate skandalı: 2 milletvekilinin dokunulmazlığı oylanacak

23:48 01.02.2023
© Fotoğraf : Twitter/European ParliamentAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Fotoğraf : Twitter/European Parliament
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP), adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino'nun yarın dokunulmazlıklarının kaldırılması için Genel Kurul’da oylama yapılacak. Milletvekillerinin, üçüncü bir ülke lehine çalıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edildi.
Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, yarın Genel Kurul’da Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapılacak.
Oylama öncesi milletvekilleri hakkında hazırlanan raporda, üçüncü bir ülke lehine çalıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edildi. Tarabella hakkındaki raporda, “Son iki yıl içinde belirli pozisyonları desteklediğinden şüphelenilen, nakit ödemeler karşılığında Avrupa Parlamentosu’nda üçüncü bir ülke lehine çalıştığı ve aleyhindeki tanıklık bu tür ödemelerin kendisine birkaç kez yapıldığını gösteriyor. Toplam tutarı 120 bin euro ile 140 bin euro arasında olan ödemeler söz konusudur’’ denildi.
Cozzolino hakkında hazırlanan raporda ise, 'AP kararlarının engellenmesi karşılığında Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden nakit para aldığı’ ifade edildi.

Dün AP Hukuki İşler Komisyonu bünyesinde yapılan 'gizli' statüdeki oylamada oy birliğiyle Cozzolino ve Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti. Yarın yapılacak oylamada, AP Genel Kurulu’nun her iki milletvekilinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Belçika'da geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti.
AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti.
Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.
Eva Kaili, a member of the European Parliament, representing the Panhellenic Socialist Movement - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: Eva Kaili'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi
19 Ocak, 22:30
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