https://sputniknews.com.tr/20230202/ankarada-bir-avmde-kafesteki-vasagin-onune-fare-atildi-1066489701.html
Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı
Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı
Ankara'da bir AVM'de kafesteki iki vaşağın önüne bir farenin bırakıldığı görüldü. Kafesteki vaşaklar fareyi patileriyle yakalamaya uğraştı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:31+0300
2023-02-02T15:31+0300
2023-02-02T15:31+0300
yaşam
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hayvan
ankara
vaşak
fare
hayvanat bahçesi
fareler
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Alışveriş merkezinde sergilenen vaşakların cam kafesinin içine fare bırakıldı. Vaşaklar fareyi yakalamak için çaba harcadı, patileriyle müdahale etti. Bu esnada hayvanların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler de cep telefonları ile kayıt aldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olaya tepki gösterenler oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklara-1-yil-3er-ay-hapis-cezasi-1065965541.html
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avm, hayvan, ankara, vaşak, fare, hayvanat bahçesi, fareler
avm, hayvan, ankara, vaşak, fare, hayvanat bahçesi, fareler
Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı
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Ankara'da bir AVM'de kafesteki iki vaşağın önüne bir farenin bırakıldığı görüldü. Kafesteki vaşaklar fareyi patileriyle yakalamaya uğraştı.
Alışveriş merkezinde sergilenen vaşakların cam kafesinin içine fare bırakıldı.
Vaşaklar fareyi yakalamak için çaba harcadı, patileriyle müdahale etti. Bu esnada hayvanların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler de cep telefonları ile kayıt aldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olaya tepki gösterenler oldu.