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Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı
Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı
Ankara'da bir AVM'de kafesteki iki vaşağın önüne bir farenin bırakıldığı görüldü. Kafesteki vaşaklar fareyi patileriyle yakalamaya uğraştı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:31+0300
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yaşam
avm
hayvan
ankara
vaşak
fare
hayvanat bahçesi
fareler
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Alışveriş merkezinde sergilenen vaşakların cam kafesinin içine fare bırakıldı. Vaşaklar fareyi yakalamak için çaba harcadı, patileriyle müdahale etti. Bu esnada hayvanların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler de cep telefonları ile kayıt aldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olaya tepki gösterenler oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklara-1-yil-3er-ay-hapis-cezasi-1065965541.html
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avm, hayvan, ankara, vaşak, fare, hayvanat bahçesi, fareler
avm, hayvan, ankara, vaşak, fare, hayvanat bahçesi, fareler

Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı

15:31 02.02.2023
© AFP 2023 / SAEED KHANFare
Fare - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / SAEED KHAN
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Ankara'da bir AVM'de kafesteki iki vaşağın önüne bir farenin bırakıldığı görüldü. Kafesteki vaşaklar fareyi patileriyle yakalamaya uğraştı.
Alışveriş merkezinde sergilenen vaşakların cam kafesinin içine fare bırakıldı.
Vaşaklar fareyi yakalamak için çaba harcadı, patileriyle müdahale etti. Bu esnada hayvanların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler de cep telefonları ile kayıt aldı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olaya tepki gösterenler oldu.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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