https://sputniknews.com.tr/20230202/ankarada-bir-avmde-kafesteki-vasagin-onune-fare-atildi-1066489701.html

Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı

Ankara'da bir AVM'de kafesteki vaşağın önüne fare atıldı

Ankara'da bir AVM'de kafesteki iki vaşağın önüne bir farenin bırakıldığı görüldü. Kafesteki vaşaklar fareyi patileriyle yakalamaya uğraştı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T15:31+0300

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yaşam

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ankara

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hayvanat bahçesi

fareler

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Alışveriş merkezinde sergilenen vaşakların cam kafesinin içine fare bırakıldı. Vaşaklar fareyi yakalamak için çaba harcadı, patileriyle müdahale etti. Bu esnada hayvanların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler de cep telefonları ile kayıt aldı.Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olaya tepki gösterenler oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230120/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklara-1-yil-3er-ay-hapis-cezasi-1065965541.html

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avm, hayvan, ankara, vaşak, fare, hayvanat bahçesi, fareler