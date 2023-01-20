https://sputniknews.com.tr/20230120/konyada-barinakta-kopegi-eziyet-ederek-olduren-saniklara-1-yil-3er-ay-hapis-cezasi-1065965541.html

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası

Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T10:44+0300

2023-01-20T10:44+0300

2023-01-20T10:45+0300

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Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve davaya katılma talebi bulunan bazı barolar ile hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri katıldı.Mahkeme, katılma taleplerini reddettikten sonra verdiği aranın ardından sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.Sanıklar Murat B. ve Sefa Ç'ye "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan önce 1'er yıl hapis cezası verildi.Ardından sanıkların barınakta veteriner teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları "nitelikli hal" sayılarak ceza 1 yıl 6 aya çıkarıldı.Mahkeme daha sonra cezayı "iyi hal" indirimiyle 1 yıl 3'er aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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