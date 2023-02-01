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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-bati-orgutleri-istemeyerek-de-olsa-ukrayna-ordusunun-suclarini-dogruluyor-1066510296.html
Zaharova: Batı örgütleri istemeyerek de olsa Ukrayna ordusunun suçlarını doğruluyor
Zaharova: Batı örgütleri istemeyerek de olsa Ukrayna ordusunun suçlarını doğruluyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’daki sivil toplum örgütlerinin istemeyerek de olsa Ukrayna’nın işlediği savaş suçlarını doğrulamak... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T22:53+0300
2023-02-02T22:58+0300
ukrayna krizi
insan hakları izleme örgütü
insan hakları izleme örgütü (hrw)
ukrayna
ukrayna krizi
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, Ukrayna ordusunun yasaklı 'Lepestok' anti-personel mayınları kullandığı ifade edilen raporuna dikkat çeken Zaharova, bugünkü basın toplantısında şunu dedi: Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın, Ukrayna ordusunun 'Lepestok' kullandığını defalarca dile getirdiğini anımsatan sözcüsü, “Şimdi İnsan Hakları İzleme Örgütü de bunu söylüyor. Belki, Rusya’nın haklı olduğunu söylemenin zamanı gelmiştir. Zira artık bunu bizi beğenmekle suçlanamayacak örgütler doğruluyor. Belki Rusya’nın bahsettiği diğer gerçekleri de mi kabul ederler?” ifadesini kullandı.İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, anti-personel mayınlarını kullanma vukularını araştırma çağrısında bulunduğuna işaret eden Zaharova, “Bu çağrı Ukrayna’ya yönelik uygulanacak mı? Hiçbir soruşturma olmayacak çünkü Kiev sadece ABD’nin emrettiği şeyleri yapıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-abd-ile-nato-japonya-ve-guney-koreyi-ukrayna-krizine-cekmeye-calisiyor-1066458040.html
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insan hakları izleme örgütü, insan hakları izleme örgütü (hrw), ukrayna, ukrayna krizi, lepestok
insan hakları izleme örgütü, insan hakları izleme örgütü (hrw), ukrayna, ukrayna krizi, lepestok

Zaharova: Batı örgütleri istemeyerek de olsa Ukrayna ordusunun suçlarını doğruluyor

22:53 01.02.2023 (güncellendi: 22:58 02.02.2023)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’daki sivil toplum örgütlerinin istemeyerek de olsa Ukrayna’nın işlediği savaş suçlarını doğrulamak zorunda kaldığını belirtti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, Ukrayna ordusunun yasaklı 'Lepestok' anti-personel mayınları kullandığı ifade edilen raporuna dikkat çeken Zaharova, bugünkü basın toplantısında şunu dedi:
"Artık Batılı sivil toplum örgütlerinin de Kiev rejiminin işlediği savaş suçlarını doğrulaması anlamlı. Bunu istemeyerek, zorlukla, tüm basın ve sözlü açıklamalarına “Rusya da aynısını yapıyor” ifadesini sonsuz defa ekleyerek yapıyorlar. İnsan Hakları İzleme Örgütü bile Kiev rejiminin tüm sınırları geçtiğini kabul etmek zorunda kaldı.”
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın, Ukrayna ordusunun 'Lepestok' kullandığını defalarca dile getirdiğini anımsatan sözcüsü, “Şimdi İnsan Hakları İzleme Örgütü de bunu söylüyor. Belki, Rusya’nın haklı olduğunu söylemenin zamanı gelmiştir. Zira artık bunu bizi beğenmekle suçlanamayacak örgütler doğruluyor. Belki Rusya’nın bahsettiği diğer gerçekleri de mi kabul ederler?” ifadesini kullandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, anti-personel mayınlarını kullanma vukularını araştırma çağrısında bulunduğuna işaret eden Zaharova, “Bu çağrı Ukrayna’ya yönelik uygulanacak mı? Hiçbir soruşturma olmayacak çünkü Kiev sadece ABD’nin emrettiği şeyleri yapıyor” dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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