https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-bati-orgutleri-istemeyerek-de-olsa-ukrayna-ordusunun-suclarini-dogruluyor-1066510296.html

Zaharova: Batı örgütleri istemeyerek de olsa Ukrayna ordusunun suçlarını doğruluyor

Zaharova: Batı örgütleri istemeyerek de olsa Ukrayna ordusunun suçlarını doğruluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’daki sivil toplum örgütlerinin istemeyerek de olsa Ukrayna’nın işlediği savaş suçlarını doğrulamak... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T22:53+0300

2023-02-01T22:53+0300

2023-02-02T22:58+0300

ukrayna krizi

insan hakları izleme örgütü

insan hakları izleme örgütü (hrw)

ukrayna

ukrayna krizi

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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, Ukrayna ordusunun yasaklı 'Lepestok' anti-personel mayınları kullandığı ifade edilen raporuna dikkat çeken Zaharova, bugünkü basın toplantısında şunu dedi: Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın, Ukrayna ordusunun 'Lepestok' kullandığını defalarca dile getirdiğini anımsatan sözcüsü, “Şimdi İnsan Hakları İzleme Örgütü de bunu söylüyor. Belki, Rusya’nın haklı olduğunu söylemenin zamanı gelmiştir. Zira artık bunu bizi beğenmekle suçlanamayacak örgütler doğruluyor. Belki Rusya’nın bahsettiği diğer gerçekleri de mi kabul ederler?” ifadesini kullandı.İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, anti-personel mayınlarını kullanma vukularını araştırma çağrısında bulunduğuna işaret eden Zaharova, “Bu çağrı Ukrayna’ya yönelik uygulanacak mı? Hiçbir soruşturma olmayacak çünkü Kiev sadece ABD’nin emrettiği şeyleri yapıyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-abd-ile-nato-japonya-ve-guney-koreyi-ukrayna-krizine-cekmeye-calisiyor-1066458040.html

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