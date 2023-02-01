https://sputniknews.com.tr/20230201/uysal-ozdagin-saldirilarina-karsi-cok-yanlis-bir-ornek-uzerinden-cevap-verdigimden-dolayi-uzgunum-1066434140.html

Uysal: Özdağ'ın saldırılarına karşı çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden dolayı üzgünüm

Uysal: Özdağ'ın saldırılarına karşı çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden dolayı üzgünüm

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T10:10+0300

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politika

gültekin uysal

ümit özdağ

demokrat

zafer partisi

politika

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi.Sosyal medya hesabından Özdağ'ı etiketleyerek paylaşımda bulunan Uysal, maksadını aştığını ifade etti.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" demişti.Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetmişti:

https://sputniknews.com.tr/20230201/sosyal-medyada-umit-ozdag-ile-gultekin-uysal-arasinda-tartisma-seref-yoksunu-1066421530.html

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gültekin uysal, ümit özdağ, demokrat, zafer partisi, politika