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Uysal: Özdağ'ın saldırılarına karşı çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden dolayı üzgünüm
Uysal: Özdağ'ın saldırılarına karşı çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden dolayı üzgünüm
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T10:10+0300
2023-02-01T10:10+0300
politika
gültekin uysal
ümit özdağ
demokrat
zafer partisi
politika
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi.Sosyal medya hesabından Özdağ'ı etiketleyerek paylaşımda bulunan Uysal, maksadını aştığını ifade etti.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" demişti.Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetmişti:
https://sputniknews.com.tr/20230201/sosyal-medyada-umit-ozdag-ile-gultekin-uysal-arasinda-tartisma-seref-yoksunu-1066421530.html
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gültekin uysal, ümit özdağ, demokrat, zafer partisi, politika
gültekin uysal, ümit özdağ, demokrat, zafer partisi, politika

Uysal: Özdağ'ın saldırılarına karşı çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden dolayı üzgünüm

10:10 01.02.2023
© DHAGültekin Uysal
Gültekin Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© DHA
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi.
"Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum."
Sosyal medya hesabından Özdağ'ı etiketleyerek paylaşımda bulunan Uysal, maksadını aştığını ifade etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" demişti.
Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetmişti:
"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
POLİTİKA
Sosyal medyada Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal arasında tartışma: 'Şeref yoksunu...'
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