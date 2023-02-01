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Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu
İş insanı Tahsin Çiftkurt ve Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:02+0300
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yaşam
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londra
ingiltere
iş insanı
ölüm
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İş insanı Tahsin Çifkurt'la Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu.Sabah'ın haberine göre Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca Londra'daki üniversiteyi aradı, okula gitmediğini öğrendi. Bunun üzerine Aslı Çetiner Leyla Çetiner'in arkadaşlarından yardım istedi ve polise haber verdi. Çetiner'in arkadaşları polis eşliğinde eve girdi ve Leyla Çetiner'i hareketsiz buldu. Çetiner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Aslı Çetiner apar topar Londra'ya uçtu.Polis henüz Leyla Çetiner'in ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı, ölüm sebebi araştırılıyor.
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türkiye, londra, ingiltere, iş insanı, ölüm
türkiye, londra, ingiltere, iş insanı, ölüm

Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu

15:02 01.02.2023
© AALondra polisi
Londra polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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İş insanı Tahsin Çiftkurt ve Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu.
İş insanı Tahsin Çifkurt'la Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu.
Sabah'ın haberine göre Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca Londra'daki üniversiteyi aradı, okula gitmediğini öğrendi. Bunun üzerine Aslı Çetiner Leyla Çetiner'in arkadaşlarından yardım istedi ve polise haber verdi. Çetiner'in arkadaşları polis eşliğinde eve girdi ve Leyla Çetiner'i hareketsiz buldu. Çetiner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aslı Çetiner apar topar Londra'ya uçtu.
Polis henüz Leyla Çetiner'in ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı, ölüm sebebi araştırılıyor.
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