https://sputniknews.com.tr/20230201/unlu-is-insaninin-24-yasindaki-kizi-leyla-ciftkurt-londradaki-evinde-olu-bulundu-1066449033.html

Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu

Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu

İş insanı Tahsin Çiftkurt ve Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T15:02+0300

2023-02-01T15:02+0300

2023-02-01T15:02+0300

yaşam

türkiye

londra

ingiltere

iş insanı

ölüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066448374_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1cca4f1fc19d5d274b2e83ba9643278e.jpg

İş insanı Tahsin Çifkurt'la Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu.Sabah'ın haberine göre Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca Londra'daki üniversiteyi aradı, okula gitmediğini öğrendi. Bunun üzerine Aslı Çetiner Leyla Çetiner'in arkadaşlarından yardım istedi ve polise haber verdi. Çetiner'in arkadaşları polis eşliğinde eve girdi ve Leyla Çetiner'i hareketsiz buldu. Çetiner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Aslı Çetiner apar topar Londra'ya uçtu.Polis henüz Leyla Çetiner'in ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı, ölüm sebebi araştırılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230112/calisanlara-kizdi-araciyla-otele-daldi-1065674894.html

londra

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, londra, ingiltere, iş insanı, ölüm