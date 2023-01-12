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Çalışanlara kızdı, aracıyla otele daldı
Çalışanlara kızdı, aracıyla otele daldı
Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde görevlilerle tartışan müşteri, aracıyla otelin lobisine daldı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T14:22+0300
2023-01-12T14:22+0300
dünya
çin
şanghay
bilgisayar
otel
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Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde dizüstü bilgisayarı kaybolan müşteri, görevlilerle tartıştı. Daha sonra aracına binen müşteri, önce otelin döner kapısını kırdı, sonra lobiye daldı. İçeride aracıyla tur atan müşteri, arka kapıdan çıkmak istedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada otel görevlileri aracın şoför kapısını açmaya çalıştı. Sürücü ise geri manevra yaparak yeniden ön kapıya yöneldi ve durmak zorunda kaldı.Çin polisi, Salı günü yaşanan olayın ardından 28 yaşındaki erkek müşterinin gözaltına alındığını, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
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çin, şanghay, bilgisayar, otel
çin, şanghay, bilgisayar, otel

Çalışanlara kızdı, aracıyla otele daldı

14:22 12.01.2023
© İHAÇalışanlara kızdı, aracıyla otele daldı
Çalışanlara kızdı, aracıyla otele daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© İHA
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Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde görevlilerle tartışan müşteri, aracıyla otelin lobisine daldı.
Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde dizüstü bilgisayarı kaybolan müşteri, görevlilerle tartıştı. Daha sonra aracına binen müşteri, önce otelin döner kapısını kırdı, sonra lobiye daldı. İçeride aracıyla tur atan müşteri, arka kapıdan çıkmak istedi ancak başarılı olamadı.
Bu sırada otel görevlileri aracın şoför kapısını açmaya çalıştı. Sürücü ise geri manevra yaparak yeniden ön kapıya yöneldi ve durmak zorunda kaldı.
Çin polisi, Salı günü yaşanan olayın ardından 28 yaşındaki erkek müşterinin gözaltına alındığını, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
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