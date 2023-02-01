https://sputniknews.com.tr/20230201/sende-kotu-enerji-ve-cin-var-diyerek-para-karsiligi-muska-yapan-psikolog-davalik-oldu-1066432945.html

'Sende kötü enerji ve cin var' diyerek para karşılığı muska yapan psikolog davalık oldu

'Sende kötü enerji ve cin var' diyerek para karşılığı muska yapan psikolog davalık oldu

Kadıköy’de Abdülkadir K. isimli bir psikoloğun danışanlarına, “Sende kötü enerji var, cin var” diyerek para karşılığı muska yaptığı ve onlarca kişiyi mağdur... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T09:18+0300

2023-02-01T09:18+0300

2023-02-01T09:18+0300

yaşam

cin

psikolog

kadıköy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Soruşturma dosyalarına yansıyan ifadelere göre; Abdülkadir K. kendisinin 250 yaşında olduğunu ve Hz. Süleyman’ın soyundan geldiğini söyleyerek danışanlarını etkisi altına aldı. Bazı danışanlarına din üzerinden psikolojik baskı kurdu. Süreç ilerleyince ise durum yargıya taşındı.Mağdurlardan E.C.S.’nin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde 2021 yılı Nisan ayı sonundan itibaren Abdülkadir K.’den 6 seans hizmet aldığını belirterek, “Şahıs inançlı-inançsız danışanlarına din ve spiritüel olgular üzerinden psikolojik baskı kuruyor, ‘Sende kötü enerji cin var’ gibi söylemlerle danışanlarına tılsım, büyü, iksir ve muska gibi şeyleri ücreti mukabilinde yapıp satıyor. ‘Işık varlık’ olduğunu iddia ederek, ‘10 kişi seçmek için görevlendirildim. Sende bize katıl. Seni de istiyorlar’ gibi söylemlerde bulunup insanların aklıyla oynuyor. Şahsıma da aynı teklifte bulunmuştur. Bunun karşılığında, ‘İlahi olan tarafından korunacaksın’ gibi söylemlerde bulunuyor” dedi.Abdülkadir K. ise iddiaları reddetti. Söz konusu şikâyetlerin bir karalama kampanyası olduğunu, 550 TL seans ücreti aldığını öne süren Abdülkadir K., “Şikayetçiler birbirinin yandaşı. Bana iftira atıyorlar. Somut delil yok. Bana borçları vardı. Benden para koparmak istiyorlar. Benim ailemin durumu iyi diye. Böyle bir girişimde bulundular. Hepsi benim eski danışanım. Birbirlerini yönlendirdiler” dedi.

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cin, psikolog, kadıköy