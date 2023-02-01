https://sputniknews.com.tr/20230201/kilicdaroglundan-erdogana-organize-isler-videolu-secim-slogani-yaniti-1066452769.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Organize İşler' videolu seçim sloganı yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Organize İşler' videolu seçim sloganı yanıtı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın seçim sloganı önerisine yanıt verdi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T15:57+0300

2023-02-01T15:57+0300

2023-02-01T15:57+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

organize işler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/05/1053509049_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccfc43d9c6eb004b24b66fa1ad4b3975.jpg

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kullandığı 'Bay Bay Kemal' ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Erdoğan, partisinin Meclis toplantısında "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" ifadesini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan Organize İşler filminden bir sahneyle yanıt verdi ve şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230201/erdogan-bu-partilere-umut-baglayanlar-adina-cok-uzulduk-1066440312.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, organize işler