https://sputniknews.com.tr/20230201/kilicdaroglundan-erdogana-organize-isler-videolu-secim-slogani-yaniti-1066452769.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Organize İşler' videolu seçim sloganı yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Organize İşler' videolu seçim sloganı yanıtı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın seçim sloganı önerisine yanıt verdi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T15:57+0300
2023-02-01T15:57+0300
2023-02-01T15:57+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
organize işler
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kullandığı 'Bay Bay Kemal' ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Erdoğan, partisinin Meclis toplantısında "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" ifadesini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan Organize İşler filminden bir sahneyle yanıt verdi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230201/erdogan-bu-partilere-umut-baglayanlar-adina-cok-uzulduk-1066440312.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, organize işler
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, organize işler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Organize İşler' videolu seçim sloganı yanıtı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın seçim sloganı önerisine yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kullandığı 'Bay Bay Kemal' ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Erdoğan, partisinin Meclis toplantısında "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" ifadesini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan Organize İşler filminden bir sahneyle yanıt verdi ve şunları ifade etti:
Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı...