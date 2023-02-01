Erdoğan: Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük
12:18 01.02.2023 (güncellendi: 12:29 01.02.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bundan 20 önce ne söz verdiysek rabbim hepsini yerine getirmeyi bize nasip etti.
AK Parti ülkemize özgüven kazandırdı.
6 güzide parti bir araya gelip Ortak Politikalar Metni hazırlayınca beklentiye giriyor insan ister istemez. Altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum. Karşımızda henüz cumhurbaşkanı adayı belirlemekten bile aciz bir olduğunu unutmıuyoruz. Bizim vizyonumuzu aşacak bir belge hazırlamasına ihtimal vermedik ama baktık. Keşke bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük.
Metinde yer alan başlıklarla ilgili değerlendirmeyi bakanlıklarımız yeri geldikçe paylaşacaktır. Bunlar yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapıldığına kafa yormamışlar. Vadettiklerinin fazlasının yapıldığını görmüyorlar. Gözleri var görmüyorlar, kalpleri mühürlenmiş.
Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapıldığına bile bakmamışlar. Baksalar metindekilerin çoğunun zaten yapılmış ya da yapılmakta olduğunu görürlerdi.
Külliye'nin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi, siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisine söyleseniz gülmekten katılacakları yazmazlardı.
Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. OHAL KHK'larını iptal edeceğiz diyerek kapı arkası ortakları PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar.
Genelkurmay ve MİT'e sataşarak kurumlarımızın sınırdışında bile başlarını ezdiği terör örgütlerine selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santraline, savunma sanayii projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin bu alanda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Bir tek ihtiyaç duymadıklarından kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Aday belirlemekte tembellik ediyorsunuz tamam ama vaat oluştururken ders çalışsaydınız.
Genelkurmay ve MİT'e sataşarak kurumlarımızın sınırdışında bile başlarını ezdiği terör örgütlerine selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santraline, savunma sanayii projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin bu alanda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Bir tek ihtiyaç duymadıklarından kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Aday belirlemekte tembellik ediyorsunuz tamam ama vaat oluştururken ders çalışsaydınız.
Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız.
İçlerinden biri hatta 'Batı aferin diyecek'. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın aferin demesine muhtaç mıydın?