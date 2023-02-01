Erdoğan: Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük

Bundan 20 önce ne söz verdiysek rabbim hepsini yerine getirmeyi bize nasip etti. Bundan 20 önce ne söz verdiysek rabbim hepsini yerine getirmeyi bize nasip etti.

AK Parti ülkemize özgüven kazandırdı. AK Parti ülkemize özgüven kazandırdı.

6 güzide parti bir araya gelip Ortak Politikalar Metni hazırlayınca beklentiye giriyor insan ister istemez. Altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum. Karşımızda henüz cumhurbaşkanı adayı belirlemekten bile aciz bir olduğunu unutmıuyoruz. Bizim vizyonumuzu aşacak bir belge hazırlamasına ihtimal vermedik ama baktık. Keşke bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. 6 güzide parti bir araya gelip Ortak Politikalar Metni hazırlayınca beklentiye giriyor insan ister istemez. Altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum. Karşımızda henüz cumhurbaşkanı adayı belirlemekten bile aciz bir olduğunu unutmıuyoruz. Bizim vizyonumuzu aşacak bir belge hazırlamasına ihtimal vermedik ama baktık. Keşke bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük.

Metinde yer alan başlıklarla ilgili değerlendirmeyi bakanlıklarımız yeri geldikçe paylaşacaktır. Bunlar yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapıldığına kafa yormamışlar. Vadettiklerinin fazlasının yapıldığını görmüyorlar. Gözleri var görmüyorlar, kalpleri mühürlenmiş. Metinde yer alan başlıklarla ilgili değerlendirmeyi bakanlıklarımız yeri geldikçe paylaşacaktır. Bunlar yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapıldığına kafa yormamışlar. Vadettiklerinin fazlasının yapıldığını görmüyorlar. Gözleri var görmüyorlar, kalpleri mühürlenmiş.

Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapıldığına bile bakmamışlar. Baksalar metindekilerin çoğunun zaten yapılmış ya da yapılmakta olduğunu görürlerdi. Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapıldığına bile bakmamışlar. Baksalar metindekilerin çoğunun zaten yapılmış ya da yapılmakta olduğunu görürlerdi.

Külliye'nin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi, siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisine söyleseniz gülmekten katılacakları yazmazlardı. Külliye'nin kapısına kilit vurmayı, yeni bakanlıklar icat etmeyi, siyaset bilimi birinci sınıf öğrencisine söyleseniz gülmekten katılacakları yazmazlardı.

Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. OHAL KHK'larını iptal edeceğiz diyerek kapı arkası ortakları PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar.

Genelkurmay ve MİT'e sataşarak kurumlarımızın sınırdışında bile başlarını ezdiği terör örgütlerine selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santraline, savunma sanayii projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin bu alanda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Bir tek ihtiyaç duymadıklarından kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Aday belirlemekte tembellik ediyorsunuz tamam ama vaat oluştururken ders çalışsaydınız. Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar. OHAL KHK'larını iptal edeceğiz diyerek kapı arkası ortakları PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar.Genelkurmay ve MİT'e sataşarak kurumlarımızın sınırdışında bile başlarını ezdiği terör örgütlerine selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santraline, savunma sanayii projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin bu alanda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Bir tek ihtiyaç duymadıklarından kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Aday belirlemekte tembellik ediyorsunuz tamam ama vaat oluştururken ders çalışsaydınız.

Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız. Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız.