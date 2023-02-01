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https://sputniknews.com.tr/20230201/guney-kibris-yunan-ordusuna-bagis-yapacak-1066455200.html
Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapacak
Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapacak
Güney Kıbrıs'ın Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2.5 milyon euro'luk bağış yapacağı açıklandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T17:01+0300
2023-02-01T17:01+0300
dünya
yunanistan
güney kıbrıs
bağış
hava kuvvetleri
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Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis'in Atina'da yaptıkları görüşmede Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapma kararı aldı.Yapılacak 2.5 milyon euro'luk bağışın, 30 Ocak'ta Yunanistan'a ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi’nde düşmesi ve uçaktaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hava Kuvvetleri'ne sembolik bir destek niteliği taşıdığı belirtildi.Görüşmede ayrıca, Kıbrıs'ta sürdürülebilir ve işlevsel çözüm arayışları ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yaşadığı benzer ekonomik kriz süreçleri ele alındı.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Anastasiadis, Atina'ya geliş sebeplerinden birinin de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında 2018'deki yangının ardından bölgeye yapılan park ve sosyal konutlar için destek vermek olduğunu ifade etti.Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın bu yapılar için 10 milyon avro destek verme kararı aldığını kaydetti.Mati'de 2018'de çıkan büyük orman yangınında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230201/micotakis-turkiyenin-nato-icindeki-konumu-cok-sayida-nato-uyesini-husrana-ugratti-1066435375.html
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yunanistan, güney kıbrıs, bağış, hava kuvvetleri
yunanistan, güney kıbrıs, bağış, hava kuvvetleri

Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapacak

17:01 01.02.2023
© AAYunanistan ordusu
Yunanistan ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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Güney Kıbrıs'ın Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2.5 milyon euro'luk bağış yapacağı açıklandı.
Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis'in Atina'da yaptıkları görüşmede Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapma kararı aldı.
Yapılacak 2.5 milyon euro'luk bağışın, 30 Ocak'ta Yunanistan'a ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi’nde düşmesi ve uçaktaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hava Kuvvetleri'ne sembolik bir destek niteliği taşıdığı belirtildi.
Görüşmede ayrıca, Kıbrıs'ta sürdürülebilir ve işlevsel çözüm arayışları ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yaşadığı benzer ekonomik kriz süreçleri ele alındı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Anastasiadis, Atina'ya geliş sebeplerinden birinin de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında 2018'deki yangının ardından bölgeye yapılan park ve sosyal konutlar için destek vermek olduğunu ifade etti.
Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın bu yapılar için 10 milyon avro destek verme kararı aldığını kaydetti.
Mati'de 2018'de çıkan büyük orman yangınında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.
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