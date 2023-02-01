https://sputniknews.com.tr/20230201/guney-kibris-yunan-ordusuna-bagis-yapacak-1066455200.html

Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapacak

Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapacak

Güney Kıbrıs'ın Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2.5 milyon euro'luk bağış yapacağı açıklandı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T17:01+0300

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bağış

hava kuvvetleri

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Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis'in Atina'da yaptıkları görüşmede Güney Kıbrıs, Yunan ordusuna bağış yapma kararı aldı.Yapılacak 2.5 milyon euro'luk bağışın, 30 Ocak'ta Yunanistan'a ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi’nde düşmesi ve uçaktaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hava Kuvvetleri'ne sembolik bir destek niteliği taşıdığı belirtildi.Görüşmede ayrıca, Kıbrıs'ta sürdürülebilir ve işlevsel çözüm arayışları ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yaşadığı benzer ekonomik kriz süreçleri ele alındı.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Anastasiadis, Atina'ya geliş sebeplerinden birinin de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında 2018'deki yangının ardından bölgeye yapılan park ve sosyal konutlar için destek vermek olduğunu ifade etti.Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın bu yapılar için 10 milyon avro destek verme kararı aldığını kaydetti.Mati'de 2018'de çıkan büyük orman yangınında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230201/micotakis-turkiyenin-nato-icindeki-konumu-cok-sayida-nato-uyesini-husrana-ugratti-1066435375.html

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