https://sputniknews.com.tr/20230201/micotakis-turkiyenin-nato-icindeki-konumu-cok-sayida-nato-uyesini-husrana-ugratti-1066435375.html

Miçotakis: Türkiye'nin NATO içindeki konumu çok sayıda NATO üyesini hüsrana uğrattı

Miçotakis: Türkiye'nin NATO içindeki konumu çok sayıda NATO üyesini hüsrana uğrattı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna ihtilafında Türkiye'nin taraf olmaktan kaçındığını ve Rusya ile ilişkilerine devam ettiğini söyleyerek... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T11:14+0300

2023-02-01T11:14+0300

2023-02-01T11:26+0300

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kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamamak ve İsveç ile Finlandiya'nın askeri ittifaka katılımını onaylamayı reddetmekle NATO'ya zarar verdiğini iddia etti.Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı resmi ziyarette Nikkei gazetesine röportaj veren Miçotakis, Ukrayna ihtilafında Türkiye'nin NATO üyesi olarak adım atması gerektiğini savundu.Miçotakis, bu konuda Türkiye'nin taraf olmaktan kaçındığını ve Rusya ile ilişkilerine devam ettiğini kaydederek "Türkiye'nin NATO içindeki konumu çok sayıda NATO üyesini hüsrana uğrattı" ifadelerini kullandı.Ankara'nın Moskova ile iktisadi alandaki özel ilişkisinden büyük fayda sağladığını öne süren Miçotakis, NATO üyesi bir ülkenin böyle bir politika izleyemeyeceğini iddia etti.Miçotakis, "Aynı zamanda bir değerler ittifakı olan bir ittifaka aitseniz, tarafsız kalamazsınız" diye konuştu.'Türkiye ile olası bir çatışmadan endişe duymuyorum'Yunanistan Başbakanı, ayrıca "Türkiye ile olası bir çatışmadan endişe duymuyorum. Fakat son birkaç yılda Türk dış politikasının daha revizyonist ve daha agresif hale gelmesinden endişe duyuyorum ki bunun, Ukrayna'da uluslararası hukukun bariz bir şekilde ihlaliyle uğraştığımız bir zamanda uygunsuz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Miçotakis, "Şahit olduklarımızın çoğu Türkiye'nin seçim öncesi gündemiyle ilgili, ancak tüm bu daimi savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe duyuyorum" yorumunu yaptı.'Ukrayna'ya Leopard 2 göndermeyeceğiz'NATO ülkelerinin Ukrayna'ya Abrams ve Leopard 2 ana muharebe tankları tedarik etmesine dair değerlendirmede bulunan Miçotakis, "Ukrayna'ya zırhlı personel taşıyıcıları gibi önemli askeri yardımlar sağladık ama savunmamız için kesinlikle gerekli oldukları için Leopard 2 tanklarını göndermeyeceğiz" dedi.Miçotakis, "Ayrıca Ukrayna'yı desteklemeye istekli olduğumuzu her zaman açıkça belirttik, ancak bunu savunma kabiliyetlerimiz pahasına yapmayacağız" diye ekledi.Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı resmi ziyarette Türkiye ve Macaristan'ın hala İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayan iki ülke olmasına dair bir soruya "Biz de Türkiye olarak tıpkı Macaristan gibi NATO'nun genişlemesini destekliyoruz" yanıtını vermişti.Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya işaret ederek, "Bu mutabakat muhtırasına göre, bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde durduracak. Açık ve net. Biz ne fazlasını ne eksiğini istiyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230130/cavusoglu-basindan-beri-finlandiya-ile-daha-az-sorunumuz-oldugundan-bahsediyorduk-1066342952.html

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