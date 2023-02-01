https://sputniknews.com.tr/20230201/fransada-milyonlarca-kisi-neden-sokaklara-indi--1066445791.html

Fransa’da milyonlarca kişi neden sokaklara indi?

Fransa’da milyonlarca kişi neden sokaklara indi?

Fransa’da hükümetin ısrarcı olduğu emeklilik reformuna karşı grev ve protesto dalgası büyüyor. Sputnik’e konuşan Fransa’nın en büyük işçi sendikası CGT’nin... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T14:16+0300

2023-02-01T14:16+0300

2023-02-01T14:16+0300

görüş

fransa

paris

emeklilik

reform

avrupa

emmanuel macron

protesto

enerji krizi

hayat pahalılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066445622_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_52082f917290b5aaead8e0aef9b390a2.jpg

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı amaçlayan emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki gösterilere milyonlarca kişi katılıyor. Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak’ta başlatılan ve ülke genelinde 200’den fazla noktada düzenlenen gösterilerin ikincisi de 31 Ocak’ta yapıldı.Emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, toplu taşıma, havacılık, enerji ve kamu gibi sektörlerin çalışanları grev yaptı. Paris, Lille, Toulouse, Nice, Nantes, Rennes gibi kentler de dahil 300'den fazla noktada gösteri düzenlendi.Başkent Paris’teki gösterilere polisin sert müdahalesi olurken 30 kişi de gözaltına alındı.CGT, Paris'teki gösteriye 500 bin, ülke genelindeki gösterilere toplam 2,8 milyon kişinin katıldığını açıkladı.Başbakan Borne: Tartışmaya kapalıTüm bu protestoların odağındaki Fransız hükümeti ise geri adım atmamakta kararlı görünüyor. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunun 'tartışmaya kapalı' olduğunu belirtti.Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı. Buna göre; emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacak, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacak.Grev ve protestolar devam edecek6 Şubat'tan itibaren Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformu kapsamında sendikaların grev ve protestoları da devam edecek.Fransa'da enerji sendikaları, 6-7-8 Şubat için grev kararı alarak sektör çalışanlarını hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestoya çağırdı.Farklı sendikalar da 7 ve 11 Şubat tarihlerinde de Fransızları sokağa inmeye çağırdı.Öte yandan enerji krizi ve hayat pahalılığına yönelik protestolar da sürüyor.Artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, 24 Ocak’ta, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi.‘Eylemler daha çok sisteme karşı bir başkaldırı’Fransa’nın en büyük işçi sendikası CGT’nin (Genel İş Sendikası / Confédération Général du Travail) bölge temsilcisi İskender Aslan, Fransa’da gerçekleştirilen ‘emeklilik reformu’ protestolarını Sputnik’e değerlendirdi.Fransız hükümetinin pandemi döneminde aldığı kolaylıkları karşısında Avrupa Birliği’ne (AB), emeklilik reformu konusunda verdiği sözü yerine getirmek istediğini ifade eden Aslan, protestoların içeriği hakkında şunları söyledi:‘Hükümet reformu geçirmek için kararlı görünüyor’“Önümüzde bu tasarının senatoya gidene kadar 3 aylık bir süresi var. Bu süre içinde bütün sendikalar bu eylemleri sürdürecek. Hükümet de doğal olarak bu eylemlerin artması ve sertleşmesi üzerine sert müdahaleye devam edecektir. Ama genelde eylemler sakin geçiyor, Paris civarındaki aşırıcılık yanlısı grupların eylemlerine müdahaleler sert oluyor” bilgisini de paylaşan Aslan, eylemlerin kitlesine dair ise şunları söyledi:Aslan, Fransız halkının büyük çoğunluğunun Ukrayna’ya verilen desteği onaylasa da dış ülkelere yapılan yardımlar yerine kaynakların ülke içinde kullanılmasından yana olduğunu da aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-karsiti-protestolara-polis-mudahale-etti--1066406503.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

fransa, paris, emeklilik, reform, avrupa, emmanuel macron, protesto, enerji krizi, hayat pahalılığı