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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T13:36+0300
2023-02-01T13:49+0300
türkiye
bolu
tünel
istanbul
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Bolu Dağı Tüneli'nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1065075493.html
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bolu, tünel, istanbul
bolu, tünel, istanbul

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

13:36 01.02.2023 (güncellendi: 13:49 01.02.2023)
© İHA / ENES ÖZKANBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© İHA / ENES ÖZKAN
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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