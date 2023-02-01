https://sputniknews.com.tr/20230201/bolu-dagi-tunelinde-zincirleme-kaza-1066443425.html

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T13:36+0300

2023-02-01T13:36+0300

2023-02-01T13:49+0300

türkiye

bolu

tünel

istanbul

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Bolu Dağı Tüneli'nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221227/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1065075493.html

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