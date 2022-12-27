https://sputniknews.com.tr/20221227/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1065075493.html
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:44+0300
2022-12-27T00:44+0300
2022-12-27T01:03+0300
fatih sultan mehmet köprüsü
türkiye
zincirleme kaza
kaza
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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.Köprüde takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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fatih sultan mehmet köprüsü, zincirleme kaza, kaza
fatih sultan mehmet köprüsü, zincirleme kaza, kaza
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
00:44 27.12.2022 (güncellendi: 01:03 27.12.2022) Abone ol
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Köprüde takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.