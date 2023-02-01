https://sputniknews.com.tr/20230201/avustralyada-kamyondan-dusen-kayip-radyoaktif-kapsul-bulundu-1066441866.html

Avustralya'da kamyondan düşen kayıp radyoaktif kapsül bulundu

Avustralya'da kamyondan düşen kayıp radyoaktif kapsül bulundu

Avustralya'daki yetkililer, kamyondan düşmesinin ardından paniğe neden olan kayıp radyoaktif kapsülün bulunduğunu duyurdu. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T12:54+0300

2023-02-01T12:54+0300

2023-02-01T12:54+0300

dünya

avustralya

radyoaktif

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Avustralya Eyalet Acil Durum Hizmetleri Bakanı Stephen Dawson, geçen hafta Batı Avustralya'nın uçsuz bucaksız taşrasında kaybolan ve 1 bin 400 kilometrelik bir rota boyunca aranan radyoaktif kapsülü buldu.Dawson, "Bu olağanüstü bir sonuç. Kelimenin tam anlamıyla samanlıkta iğne buldular" ifadelerini kullandı.Baş Sağlık Sorumlusu Andy Robertson ise kapsülün yerinden hareket etmediğini ve radyoaktif maddeden etkilenenlerin olmadığını belirtti.Şirketten özür mesajıÖte yandan madencilik devi Rio Tinto Iron Ore'un CEO'su Simon Trott, yaşananlar için özür dileyerek kapsülü bulan ekiplere teşekkür etti.Trott, "İlgili mesafeleri ve ayrıca arazinin uzaklığını düşündüğünüzde oldukça inanılmaz bir telafi ve bence bu, aramaya katılan herkesin azmini ifade ediyor" diye konuştu.Trott, "Basit gerçek şu ki, bu kapsül asla kaybolmamalıydı. Bunun yaşandığı ve bunun Batı Avustralya toplumunda yarattığı endişe için üzgünüz" diye ekledi.Başbakan Albanese verilen para cezasını yetersiz bulduBununla beraber Başbakan Anthony Albanese, şirkete verilen 1000 Avustralya doları (708 Amerikan doları] para cezasının yetersiz bir ceza olduğunu kaydetti.Albanese, "Kaybolmamalıydı, ilk şey bu. Ve ikincisi, evet, elbette bu rakam gülünç derecede az" dedi.Bakan Dawson ise hükümetin Radyasyon Güvenliği Yasası kapsamındaki cezaları gözden geçirdiğini vurguladı.Neler olmuştu?Madencilikte ölçüm amacıyla kullanılan radyoaktif kapsül, Newman bölgesindeki maden sahasından Perth'teki depoya nakli sırasında kaybolmuştu.Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak'ta onarım için Perth'e gönderilmiş ve sahadan ayrılmadan önce paketlenmişti. 16 Ocak'ta Perth'e ulaşan paket, güvenli bir radyasyon deposunda saklanmıştı.Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü ve kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.Yetkililer, kapsüle dokunulmaması konusunda uyarıda bulunarak maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230129/avustralyanin-batisinda-kaybolan-radyoaktif-kapsul-icin-arama-calismasi-baslatildi-1066313343.html

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