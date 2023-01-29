https://sputniknews.com.tr/20230129/avustralyanin-batisinda-kaybolan-radyoaktif-kapsul-icin-arama-calismasi-baslatildi-1066313343.html

Avustralya'nın batısında kaybolan radyoaktif kapsül için arama çalışması başlatıldı

Avustralya'nın batısında kaybolan radyoaktif kapsül için arama çalışması başlatıldı

Avustralya'nın batısında kaybolan ve radyoaktif madde içeren mini kapsül için arama çalışması başlatıldığı açıklandı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T03:41+0300

2023-01-29T03:41+0300

2023-01-29T03:41+0300

dünya

avustralya

radyoaktif madde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103818/01/1038180126_0:93:1553:967_1920x0_80_0_0_e2f4102a3c9d59ee7e0d8aeac2ca8509.jpg

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) tarafından yapılan açıklamada, madencilikte ölçüm için kullanılan radyoaktif kapsülün Newman bölgesindeki maden sahasından Perth'teki depoya nakliye sırasında kaybolduğu ifade edildi.Avustralyalı yetkililer, 6 milimetre çapında ve 8 milimetre boyutundaki radyoaktif kapsül için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak'ta onarım için Perth'e gönderilmiş ve sahadan ayrılmadan önce paketlenmişti. 16 Ocak'ta Perth'e ulaşan paket güvenli bir radyasyon deposunda saklanmıştı.Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.Yetkililer, insanları kapsüle dokunmamaları konusunda uyararak, maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı.Arama ekiplerinin kapsülü bulmak için radyasyon ölçüm cihazları kullandığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/taliban-lityum-kacakciligi-gerekcesiyle-2si-cinli-5-kisiyi-tutukladi-1066056464.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, radyoaktif madde