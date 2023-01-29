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https://sputniknews.com.tr/20230129/avustralyanin-batisinda-kaybolan-radyoaktif-kapsul-icin-arama-calismasi-baslatildi-1066313343.html
Avustralya'nın batısında kaybolan radyoaktif kapsül için arama çalışması başlatıldı
Avustralya'nın batısında kaybolan radyoaktif kapsül için arama çalışması başlatıldı
Avustralya'nın batısında kaybolan ve radyoaktif madde içeren mini kapsül için arama çalışması başlatıldığı açıklandı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T03:41+0300
2023-01-29T03:41+0300
dünya
avustralya
radyoaktif madde
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Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) tarafından yapılan açıklamada, madencilikte ölçüm için kullanılan radyoaktif kapsülün Newman bölgesindeki maden sahasından Perth'teki depoya nakliye sırasında kaybolduğu ifade edildi.Avustralyalı yetkililer, 6 milimetre çapında ve 8 milimetre boyutundaki radyoaktif kapsül için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak'ta onarım için Perth'e gönderilmiş ve sahadan ayrılmadan önce paketlenmişti. 16 Ocak'ta Perth'e ulaşan paket güvenli bir radyasyon deposunda saklanmıştı.Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.Yetkililer, insanları kapsüle dokunmamaları konusunda uyararak, maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı.Arama ekiplerinin kapsülü bulmak için radyasyon ölçüm cihazları kullandığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/taliban-lityum-kacakciligi-gerekcesiyle-2si-cinli-5-kisiyi-tutukladi-1066056464.html
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avustralya, radyoaktif madde
avustralya, radyoaktif madde

Avustralya'nın batısında kaybolan radyoaktif kapsül için arama çalışması başlatıldı

03:41 29.01.2023
© AFP 2023 / FARS NEWSuranyum
uranyum - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / FARS NEWS
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Avustralya'nın batısında kaybolan ve radyoaktif madde içeren mini kapsül için arama çalışması başlatıldığı açıklandı.
Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) tarafından yapılan açıklamada, madencilikte ölçüm için kullanılan radyoaktif kapsülün Newman bölgesindeki maden sahasından Perth'teki depoya nakliye sırasında kaybolduğu ifade edildi.
Avustralyalı yetkililer, 6 milimetre çapında ve 8 milimetre boyutundaki radyoaktif kapsül için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak'ta onarım için Perth'e gönderilmiş ve sahadan ayrılmadan önce paketlenmişti. 16 Ocak'ta Perth'e ulaşan paket güvenli bir radyasyon deposunda saklanmıştı.
Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.
Yetkililer, insanları kapsüle dokunmamaları konusunda uyararak, maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı.
Arama ekiplerinin kapsülü bulmak için radyasyon ölçüm cihazları kullandığı bildirildi.
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