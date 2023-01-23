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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/taliban-lityum-kacakciligi-gerekcesiyle-2si-cinli-5-kisiyi-tutukladi-1066056464.html
Taliban, 'lityum kaçakçılığı' gerekçesiyle 2'si Çinli 5 kişiyi tutukladı
Taliban, 'lityum kaçakçılığı' gerekçesiyle 2'si Çinli 5 kişiyi tutukladı
Taliban, lityum kaçırdığı iddiasıyla aralarında 2 Çin vatandaşının da olduğu 5 kişiyi tutukladı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T07:00+0300
2023-01-23T07:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
çin
lityum
maden
kaçakçılık
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Afganistan basınında yer alan haberlere göre, Taliban geçici hükümetinin Petrol ve Maden Bakanlığı, lityum içeren yaklaşık bin ton kayacı yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırmaya çalışan 2 Çin ve 3 Afganistan vatandaşının tutuklandığını duyurdu.Bakanlık, 300 ton kayacın Nangerhar, 700 ton kayacın da Kunar vilayetinde ele geçirildiğini aktardı.Operasyonu yürüten Taliban yetkilisi Dr. Beşir basına yaptığı açıklamada, “Bu değerli taşların kaçırılmasına yönelik bir planın olduğunu fark ettik. 2’si Çinli yabancı kaçakçı ile işbirlikçileri olan ve satın almaların çoğunu yapan 3 Afgan olmak üzere 5 kişi tutuklandı.” ifadelerini kullandı.Afganistan’da bakır, altın, uranyum, boksit, demir cevheri, krom, kurşun ve çinko gibi metaller, kömür, sabun taşı, pamuk taşı, alçı taşı, sülfür ve mermer gibi maden yatakları bulunuyor.Ayrıca Afganistan, lityum ve diğer nadir metaller açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip ancak uzun yıllar süren çatışmalı ortam ülkedeki birçok ekonomi alanını olumsuz etkilediği gibi maden alanında da gelişmenin önüne geçti.Taliban yönetimi ise ülke ekonomisini geliştirmek amacıyla yabancı şirketlerin bu alanlarda yatırım yapmasını istiyor.
afganistan
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afganistan, çin, lityum, maden, kaçakçılık
afganistan, çin, lityum, maden, kaçakçılık

Taliban, 'lityum kaçakçılığı' gerekçesiyle 2'si Çinli 5 kişiyi tutukladı

07:00 23.01.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARAfganistan- Taliban
Afganistan- Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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Taliban, lityum kaçırdığı iddiasıyla aralarında 2 Çin vatandaşının da olduğu 5 kişiyi tutukladı.
Afganistan basınında yer alan haberlere göre, Taliban geçici hükümetinin Petrol ve Maden Bakanlığı, lityum içeren yaklaşık bin ton kayacı yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırmaya çalışan 2 Çin ve 3 Afganistan vatandaşının tutuklandığını duyurdu.
Bakanlık, 300 ton kayacın Nangerhar, 700 ton kayacın da Kunar vilayetinde ele geçirildiğini aktardı.
Operasyonu yürüten Taliban yetkilisi Dr. Beşir basına yaptığı açıklamada, “Bu değerli taşların kaçırılmasına yönelik bir planın olduğunu fark ettik. 2’si Çinli yabancı kaçakçı ile işbirlikçileri olan ve satın almaların çoğunu yapan 3 Afgan olmak üzere 5 kişi tutuklandı.” ifadelerini kullandı.
Afganistan’da bakır, altın, uranyum, boksit, demir cevheri, krom, kurşun ve çinko gibi metaller, kömür, sabun taşı, pamuk taşı, alçı taşı, sülfür ve mermer gibi maden yatakları bulunuyor.
Ayrıca Afganistan, lityum ve diğer nadir metaller açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip ancak uzun yıllar süren çatışmalı ortam ülkedeki birçok ekonomi alanını olumsuz etkilediği gibi maden alanında da gelişmenin önüne geçti.
Taliban yönetimi ise ülke ekonomisini geliştirmek amacıyla yabancı şirketlerin bu alanlarda yatırım yapmasını istiyor.
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