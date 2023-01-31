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Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
Van'da 9 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli sözleşmeli... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T19:01+0300
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın dün hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi H.K. ile Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli M.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama, M.A. ise aynı suçtan adli kontrol talebi ile Van 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden H.K. tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.OlayVan'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna, ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/vanda-kopegin-saldirdigi-cocuk-yasamini-yitirdi-kopegin-sahibi-gozaltina-alindi-1066370665.html
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van, köpek, sokak köpeği

Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı

19:01 31.01.2023 (güncellendi: 19:03 31.01.2023)
© İHA / ATİLLA İDİZ-AW816253Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA / ATİLLA İDİZ-AW816253
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Van'da 9 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli sözleşmeli personel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın dün hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi H.K. ile Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli M.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama, M.A. ise aynı suçtan adli kontrol talebi ile Van 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden H.K. tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna, ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti.
Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
TÜRKİYE
Van'da köpeğin saldırdığı çocuk yaşamını yitirdi, köpeğin sahibi gözaltına alındı
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