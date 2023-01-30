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Van'da köpeğin saldırdığı çocuk yaşamını yitirdi, köpeğin sahibi gözaltına alındı
Van'da köpeğin saldırdığı çocuk yaşamını yitirdi, köpeğin sahibi gözaltına alındı
Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi ise gözaltına alındı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T22:46+0300
2023-01-30T23:21+0300
türkiye
van
çocuk
köpek
saldırı
gözaltı
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" diye konuştu.Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Soruşturma başlatıldı, köpeğin sahibi gözaltına alındıOlayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K., ekiplerce gözaltına alındı.Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220830/kopegin-saldirdigi-cocuga-40-dikis-atildi-1060573409.html
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van, çocuk, köpek, saldırı, gözaltı
van, çocuk, köpek, saldırı, gözaltı

Van'da köpeğin saldırdığı çocuk yaşamını yitirdi, köpeğin sahibi gözaltına alındı

22:46 30.01.2023 (güncellendi: 23:21 30.01.2023)
© İHAVan'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA
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Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi ise gözaltına alındı.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.
Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" diye konuştu.
Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı, köpeğin sahibi gözaltına alındı

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K., ekiplerce gözaltına alındı.
Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
30 Ağustos 2022, 15:57
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