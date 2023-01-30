https://sputniknews.com.tr/20230130/vanda-kopegin-saldirdigi-cocuk-yasamini-yitirdi-kopegin-sahibi-gozaltina-alindi-1066370665.html

Van'da köpeğin saldırdığı çocuk yaşamını yitirdi, köpeğin sahibi gözaltına alındı

Van'da köpeğin saldırdığı çocuk yaşamını yitirdi, köpeğin sahibi gözaltına alındı

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibi ise gözaltına alındı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T22:46+0300

2023-01-30T22:46+0300

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türkiye

van

çocuk

köpek

saldırı

gözaltı

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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, gazetecilere, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" diye konuştu.Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.Durna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Soruşturma başlatıldı, köpeğin sahibi gözaltına alındıOlayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K., ekiplerce gözaltına alındı.Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220830/kopegin-saldirdigi-cocuga-40-dikis-atildi-1060573409.html

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