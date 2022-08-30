https://sputniknews.com.tr/20220830/kopegin-saldirdigi-cocuga-40-dikis-atildi-1060573409.html
Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa 40 dikiş atıldı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:57+0300
2022-08-30T15:57+0300
2022-08-30T15:57+0300
türkiye
türkiye
konya
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060572765_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_802f062e275da29ef7f087fc0293629a.jpg
Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220429/diger-kopeklerin-saldirisi-sonucu-yaralanan-kopegini-pitbullun-agzindan-tekmeleyerek-kurtardi-1055938368.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060572765_69:0:568:374_1920x0_80_0_0_0a0d4f80c47c90cd15a02bdf6844120f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, konya, köpek
Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Abone ol
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa 40 dikiş atıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.
Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.