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Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa 40 dikiş atıldı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220429/diger-kopeklerin-saldirisi-sonucu-yaralanan-kopegini-pitbullun-agzindan-tekmeleyerek-kurtardi-1055938368.html
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türkiye, konya, köpek
türkiye, konya, köpek

Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı

15:57 30.08.2022
© İHAKöpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı
Köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA
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Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa 40 dikiş atıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.
Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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