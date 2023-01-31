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https://sputniknews.com.tr/20230131/sma-bilim-kurulu-bugun-toplanacak-1066383817.html
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T11:22+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
sma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-koca-az-bulunan-ilac-sayisi-950den-154e-dustu-1065111931.html
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sma
sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sma

SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak

11:22 31.01.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.

SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.
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