https://sputniknews.com.tr/20230131/sma-bilim-kurulu-bugun-toplanacak-1066383817.html

SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak

SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak

SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T11:22+0300

2023-01-31T11:22+0300

2023-01-31T11:22+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

sma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-koca-az-bulunan-ilac-sayisi-950den-154e-dustu-1065111931.html

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sma