https://sputniknews.com.tr/20230131/sma-bilim-kurulu-bugun-toplanacak-1066383817.html
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T11:22+0300
2023-01-31T11:22+0300
2023-01-31T11:22+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
sma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-koca-az-bulunan-ilac-sayisi-950den-154e-dustu-1065111931.html
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sma
sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sma
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
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SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.
SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.