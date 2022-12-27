https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-koca-az-bulunan-ilac-sayisi-950den-154e-dustu-1065111931.html

Bakan Koca: Az bulunan ilaç sayısı 950'den 154'e düştü

Bakan Koca: Az bulunan ilaç sayısı 950'den 154'e düştü

Sağlık Bakanı Koca, "Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T22:04+0300

2022-12-27T22:04+0300

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türkiye

fahrettin koca

antibiyotik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'SMA Bilim Kurulu Ocak ayı içinde toplanacak'"SMA Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağına" ilişkin soru üzerine Koca, kurulu ocak ayı içinde toplamayı planladıklarını bildirdi.Kurulun ana gündem maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağını aktaran Koca, "Kurulda, ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedavilerle bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.'Tedarik sorunlarını değerlendirdik'"Piyasada bulunamayan ilaçlarla" ilgili soru üzerine Koca, bu konuda geçen hafta önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:'Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var''15 hastadan biri Kovid'Koca, Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin sayısına ilişkin ise "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle müracaat eden hastaların yüzde 6.2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221227/saglik-bakani-kocadan-muayenehanesi-olan-hekimlerle-ilgili-aciklama-7-ocakta-duyuracagiz-1065082573.html

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