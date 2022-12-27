https://sputniknews.com.tr/20221227/saglik-bakani-kocadan-muayenehanesi-olan-hekimlerle-ilgili-aciklama-7-ocakta-duyuracagiz-1065082573.html
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama: '7 Ocak'ta duyuracağız'
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama: '7 Ocak'ta duyuracağız'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T10:05+0300
2022-12-27T10:05+0300
2022-12-27T10:05+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
doktor
fahrettin koca
muayenehane
iş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221108/muayenehanelere-hastane-ile-sozlesme-zorunlulugu-fiilen-muayenehaneleri-kapamis-olacak-1063188438.html
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sağlık bakanlığı, doktor, fahrettin koca, muayenehane , iş
sağlık bakanlığı, doktor, fahrettin koca, muayenehane , iş
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama: '7 Ocak'ta duyuracağız'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini belirterek, "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."
Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.
Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.