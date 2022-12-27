https://sputniknews.com.tr/20221227/saglik-bakani-kocadan-muayenehanesi-olan-hekimlerle-ilgili-aciklama-7-ocakta-duyuracagiz-1065082573.html

Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama: '7 Ocak'ta duyuracağız'

Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama: '7 Ocak'ta duyuracağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T10:05+0300

2022-12-27T10:05+0300

2022-12-27T10:05+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

doktor

fahrettin koca

muayenehane

iş

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221108/muayenehanelere-hastane-ile-sozlesme-zorunlulugu-fiilen-muayenehaneleri-kapamis-olacak-1063188438.html

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sağlık bakanlığı, doktor, fahrettin koca, muayenehane , iş