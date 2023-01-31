https://sputniknews.com.tr/20230131/sam-universitesinden-yuva-suriye-uclu-gorusmelere-iran-suudiler-ve-baenin-de-katilmasini-istedi-1066402361.html

Şam Üniversitesi’nden Yuva: Suriye, üçlü görüşmelere İran, Suudiler ve BAE’nin de katılmasını istedi

Şam Üniversitesi’nden Yuva: Suriye, üçlü görüşmelere İran, Suudiler ve BAE’nin de katılmasını istedi

Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmelerde sıra dışişleri bakanlarına gelirken masadaki konular ve aktörler de merak ediliyor. Şam Üniversitesi’nden Prof. Dr... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:18+0300

2023-01-31T16:18+0300

2023-01-31T16:23+0300

görüş

türkiye

suriye

şam

ankara

beşar esad

recep tayyip erdoğan

mehmet yuva

idlib

ypg

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Aralık’ta yaptığı, “Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz” açıklamasının ardından 28 Aralık’ta Rusya’nın başkenti Moskova önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.Toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada üçlü toplantıya İran’ın da katılabileceğini ifade etti:İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, önce 14 Ocak’ta Şam’a giderek Suriye lideri Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ile görüşmüş, 17 Ocak’ta ise Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1,5 saat görüşmüştü. Görüşmenin ana gündem maddesinin Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik olduğu belirtiliyor.Sputnik’in ulaştığı diplomatik kaynaklar da Abdullahiyan’ın Ankara temaslarında bu konunun ele alındığını doğruladı. Tahran yönetiminin sürece yapabileceği katkıların görüşüldüğü ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün İran'ın Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.Şimdi ise önce Şubat ayı içinde dışişleri bakanlarının arından da çıkarılacak yol haritasına göre ülke liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.Türkiye ve Suriye arasında adım adım işlenen normalleşme sürecinin iki ülkenin de çıkarına olduğu şüphesiz. Ancak masada uzlaşılması gereken birçok başlık bulunuyor. Bu başlıklar şu şekilde özetlenebilir:Prof. Dr. Yuva: İran’ın dışarıda tutulması düşünülemezSputnik’e değerlendirmelerde bulunan Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, bu görüşmelere İran’ın da dahil edilmesi konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:‘ABD, İdlib’deki militanları Ukrayna’ya taşıyor’Şam yönetimini yakından tanıyan ve önemli temasları bulunan Yuva, iki ülke arasında çözülmesi beklenen diğer konulara ilişkin ise şunları söyledi:‘Gizli protokol imzalanabilir’“Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve üniter devlet yapısını koruyacağını söylem bazında ifade eden Türkiye’nin eylem bazında adımlar atarak en azından Suriye tarafına bir çekilme takvimi sunması isteniyor” diyen Yuva, “Belki bu görüşmeler sonucunda Türkiye’nin bunu aleni olarak yapmasından ziyade Türkiye-Suriye arasında gizli protokol olabilir. Çünkü bu durum bazı sıkıntılar yaratılabilir. Özellikle Türkiye’nin kontrol ettiği ve halen Esad’la görüşülmemesi gerektiği düşüncesinde olan örgütleri de hem karşı kaybetmemek, onları bir düşmana dönüştürmemek hem de oyun bozucu rollerini engellemek için bu gizli protokol ile yapılabilir” ifadelerini de ekledi.‘ABD destekli PKK’ya ortak operasyon’Yuva, “Ayrıca PKK (YPG) ve ABD’ye karşı operasyonların da ortak yapılması ama aynı şeyin İdlib sahasında da yapılması yönünde Suriye tarafının talepleri olacaktır” notunu da düşerek şunları belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20230131/lavrov-irani-rusya-turkiye-suriye-uclu-formatina-dahil-etmek-icin-anlasmaya-varildi-1066400991.html

suriye

şam

ankara

idlib

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

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türkiye, suriye, şam, ankara, beşar esad, recep tayyip erdoğan, mehmet yuva, idlib, ypg, pkk/ypg, iran, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan