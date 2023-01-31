https://sputniknews.com.tr/20230131/lavrov-irani-rusya-turkiye-suriye-uclu-formatina-dahil-etmek-icin-anlasmaya-varildi-1066400991.html

Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı

Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T15:56+0300

2023-01-31T15:56+0300

2023-01-31T16:36+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Rusya-Türkiye-Suriye arasında üçlü formatta yürütülen temaslara İran’ın da dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi.Rus diplomat, “Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı ile ilişkilerin normalleştirilmesine, genel olarak iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine olan ilgisini destekliyoruz ve buna ilişkin çalışmaları mümkün olan her şekilde geliştirmeye hazır olacağız. Elbette, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu işe dahil olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldı” diye konuştu.Hem Rusya’nın hem de İran ve Türkiye’nin Suriye krizinin çözümü ile ilgilenen ‘Astana Üçlüsüne’ dahil olduklarını hatırlatan Lavrov, “Bu nedenle bundan böyle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik temaslara Rusya ve İran'ın da eşlik etmesini mantıklı buluyorum. Zamanlama ve belirli katılım formatlarına gelince, askeri yetkililer seviyesinde mi, diplomatlar seviyesinde mi olacak, bunun üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.‘Rusya, Batı'nın Ukrayna ile ilgili planlarının gerçekleşmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor’Rus ordusunun Batı’nın Ukrayna ile ilgili planlarının gerçekleşmemesi için gerekli tüm önlemleri aldığına dikkat çeken Lavrov, “Batı'da, Ukrayna'ya saldırı silahları da dahil olmak üzere giderek daha çok ve daha ciddi silahlar pompalama tartışmalarının geliştiğini izliyoruz. Tüm bunları görüyoruz ve sadece izlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda Ukrayna'yı güvenliğimiz için daha da ciddi bir tehdide dönüştürme girişimlerini önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:“Batılı ortaklarımız ne derse desin, Ukrayna'ya silah pompalama eylemlerini nasıl haklı çıkarmaya çalışırlarsa çalışsın herkes gayet iyi anlıyor, mesele şu ki NATO uzun süredir Rusya'ya karşı hibrit bir savaşa doğrudan dahil olmuş bulunuyor.”Rus Silahlı Kuvvetlerinin ve özel askeri harekat komuta kademesinin ‘Batı'nın planlarının gerçekleşmemesi için gerekli tüm önlemleri aldığını’ vurgulayan Lavrov, “Ve onlar (planlar) gerçekleşmeyecek” diye sözlerini tamamladı.

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sergey lavrov, türkiye, suriye, iran, rusya, üçlü temas grubu, üçlü zirve, üçlü ilişki