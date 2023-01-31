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https://sputniknews.com.tr/20230131/pakistanda-camiye-duzenlenen-intihar-saldirisinda-can-kaybi-59a-yukseldi-1066376827.html
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi
Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, yaralı sayısı ise 157’ye yükseldi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T04:00+0300
2023-01-31T04:00+0300
dünya
pakistan
taliban
cami
saldırı
can kaybı
yaralı
şahbaz şerif
intihar saldırısı
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 59’a, yaralı sayısının ise 157’ye yükseldiği açıklandı. Lady Reading Hastanesi (LRH) Sözcüsü Mohammad Asim, ölü ve yaralı sayısını doğruladı. Camide arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirdeki hastanelerde acil durum ilan edildi.Öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda caminin çatısının çökerken, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Saldırıda, caminin imamı Sahibzade Noor Ul Amin'in de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, intihar bombacısının ön saflara geçerek kendini patlattığını aktardı.Yetkililer, saldırganın güvenli bir bölgede bulunan camiye nasıl üzerinde bomba ile girdiğini tespit etmeye çalışırken, saldırganın polislerin yaşadığı konut bölgesinde ikamet etmesinden endişe edildiğini belirtti. Saldırı sırasında camide 300 ila 400 polisin bulunduğu ifade edilmişti.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının düzenlendiği Peşaver'e gelerek yaralıları ziyaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/pakistanda-camide-patlama-en-az-39-yarali--1066344559.html
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pakistan, taliban, cami, saldırı, can kaybı, yaralı, şahbaz şerif, intihar saldırısı
pakistan, taliban, cami, saldırı, can kaybı, yaralı, şahbaz şerif, intihar saldırısı

Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi

04:00 31.01.2023
© AAPakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, yaralı sayısı ise 157’ye yükseldi.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, yaralı sayısı ise 157’ye yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, yaralı sayısı ise 157’ye yükseldi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında can kaybı arttı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 59’a, yaralı sayısının ise 157’ye yükseldiği açıklandı. Lady Reading Hastanesi (LRH) Sözcüsü Mohammad Asim, ölü ve yaralı sayısını doğruladı.
Camide arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şehirdeki hastanelerde acil durum ilan edildi.
Öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda caminin çatısının çökerken, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Saldırıda, caminin imamı Sahibzade Noor Ul Amin'in de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, intihar bombacısının ön saflara geçerek kendini patlattığını aktardı.
Yetkililer, saldırganın güvenli bir bölgede bulunan camiye nasıl üzerinde bomba ile girdiğini tespit etmeye çalışırken, saldırganın polislerin yaşadığı konut bölgesinde ikamet etmesinden endişe edildiğini belirtti. Saldırı sırasında camide 300 ila 400 polisin bulunduğu ifade edilmişti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının düzenlendiği Peşaver'e gelerek yaralıları ziyaret etti.
Pakistan- Camide patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
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Pakistan'da camide intihar saldırısı: 32 ölü, 150 yaralı
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