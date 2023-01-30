https://sputniknews.com.tr/20230130/pakistanda-camide-patlama-en-az-39-yarali--1066344559.html

Pakistan'da camide intihar saldırısı: En az 17 ölü, 80 yaralı

Pakistan'da camide intihar saldırısı: En az 17 ölü, 80 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

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Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. AFP'nin aktardığına göre en az 17 kişi hayatını kaybetti, 80 de yaralı var.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Mart 2022'de Peşaver'de IŞİD'in düzenlediği intihar saldırısında 64 kişi hayatını kaybetmiş, bu olay ülkede 2018'den bu yana en kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

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pakistan, patlama, cami, ölü, yaralı