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https://sputniknews.com.tr/20230131/pakistanda-bot-faciasi-52-olu-1066404369.html
Pakistan'da bot faciası: 52 ölü
Pakistan'da bot faciası: 52 ölü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:55+0300
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dünya
pakistan
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Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.Botun aşırı doluluk sebebiyle battığını aktaran yetkililer, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.Önceki gün, 11 öğrencinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/pakistanda-camiye-duzenlenen-intihar-saldirisinda-can-kaybi-59a-yukseldi-1066376827.html
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pakistan, bot, kaza
pakistan, bot, kaza

Pakistan'da bot faciası: 52 ölü

16:55 31.01.2023
© AFP 2023Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti.
Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.
Botun aşırı doluluk sebebiyle battığını aktaran yetkililer, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Önceki gün, 11 öğrencinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, yaralı sayısı ise 157’ye yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
DÜNYA
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi
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