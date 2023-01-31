https://sputniknews.com.tr/20230131/pakistanda-bot-faciasi-52-olu-1066404369.html
Pakistan'da bot faciası: 52 ölü
Pakistan'da bot faciası: 52 ölü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:55+0300
2023-01-31T16:55+0300
2023-01-31T16:55+0300
dünya
pakistan
bot
kaza
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Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.Botun aşırı doluluk sebebiyle battığını aktaran yetkililer, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.Önceki gün, 11 öğrencinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/pakistanda-camiye-duzenlenen-intihar-saldirisinda-can-kaybi-59a-yukseldi-1066376827.html
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pakistan, bot, kaza
Pakistan'da bot faciası: 52 ölü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti.
Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.
Botun aşırı doluluk sebebiyle battığını aktaran yetkililer, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Önceki gün, 11 öğrencinin cansız bedenine ulaşılmıştı.