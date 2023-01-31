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Meksika’da 70.4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı
Meksika’da 70.4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı
Meksika’nın Morelos eyaletinde dünyanın en uzun takosu yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekoru kırdı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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Meksika’nın Morelos eyaletinin başkenti Cuernavaca şehrinin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte dünyanın en uzun takosu yapıldı. Şehirdeki birçok restoran işletmecisi ve gastronomi öğrencisi dahil yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hazırlanan 7 metre 40 santimetre uzunluğundaki tako, dünyanın en uzun takosu olarak Guinness Rekoru kırdı. Tek parça mısır lavaşı ile hazırlanan tako için 37 kilogram mısır unu harcandı.'En zoru lavaşı hazırlamak'Etkinlik öncesi açıklama yapan Cuernavaca Şehri İnsani Gelişme ve Sosyal Katılım Sekreteri Laura Patricia Hernandez, “Öncelikle parçalanmadan 70 metre uzunluğunda bir lavaş hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en uzun takosunu yapmanın en zorlu kısmı bu diyebiliriz” dedi.Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Salgado ise, şehrini kırılan rekordan dolayı tebrik ederek, “Ortaya çıkan bu başarı bugün buraya gelerek disiplinle ve büyük sevgiyle çalışanların emeğiyle gerçekleşti” dedi.Daha önce dünyanın en uzun takosu rekoru, yine Cuernavaca şehrinde hazırlanan 65 metre uzunluğundaki tako ile kırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-yasayan-26-yasindaki-kedi-dunyanin-en-yasli-kedisi-rekorunu-kirdi-1063796913.html
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meksika, guinness rekorlar kitabı, rekor, dünya rekoru, tako, mutfak, yemek
meksika, guinness rekorlar kitabı, rekor, dünya rekoru, tako, mutfak, yemek

Meksika’da 70.4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı

02:34 31.01.2023
© İHAMeksika’nın Morelos eyaletinde dünyanın en uzun takosu yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekoru kırdı.
Meksika’nın Morelos eyaletinde dünyanın en uzun takosu yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekoru kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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Meksika’nın Morelos eyaletinde dünyanın en uzun takosu yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekoru kırdı.
Meksika’nın Morelos eyaletinin başkenti Cuernavaca şehrinin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte dünyanın en uzun takosu yapıldı.
Şehirdeki birçok restoran işletmecisi ve gastronomi öğrencisi dahil yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hazırlanan 7 metre 40 santimetre uzunluğundaki tako, dünyanın en uzun takosu olarak Guinness Rekoru kırdı.
Tek parça mısır lavaşı ile hazırlanan tako için 37 kilogram mısır unu harcandı.

'En zoru lavaşı hazırlamak'

Etkinlik öncesi açıklama yapan Cuernavaca Şehri İnsani Gelişme ve Sosyal Katılım Sekreteri Laura Patricia Hernandez, “Öncelikle parçalanmadan 70 metre uzunluğunda bir lavaş hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en uzun takosunu yapmanın en zorlu kısmı bu diyebiliriz” dedi.
Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Salgado ise, şehrini kırılan rekordan dolayı tebrik ederek, “Ortaya çıkan bu başarı bugün buraya gelerek disiplinle ve büyük sevgiyle çalışanların emeğiyle gerçekleşti” dedi.
Daha önce dünyanın en uzun takosu rekoru, yine Cuernavaca şehrinde hazırlanan 65 metre uzunluğundaki tako ile kırılmıştı.
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