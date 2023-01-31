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Kediyi tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı
Kediyi tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı
Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:10+0300
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türkiye
kedi
mahkeme
hayvana şiddet
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Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, sonra da kediyi tekmelemeye başlamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki çekti. Şüpheli Aytuğ Koyuncu bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/kedileri-zehirleyip-hapis-cezasi-almisti-bu-kez-de-kediyi-defalarca-tekmeledi-ve-yumrukladi-1066163484.html
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kedi, mahkeme, hayvana şiddet
kedi, mahkeme, hayvana şiddet

Kediyi tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı

23:10 31.01.2023 (güncellendi: 23:14 31.01.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, sonra da kediyi tekmelemeye başlamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki çekti.


Şüpheli Aytuğ Koyuncu bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
TÜRKİYE
Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı
25 Ocak, 15:31
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