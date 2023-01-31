https://sputniknews.com.tr/20230131/kediyi-tekmeleyen-saldirgan-serbest-birakildi-1066418376.html
Kediyi tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı
Kediyi tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı
Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T23:10+0300
2023-01-31T23:10+0300
2023-01-31T23:14+0300
türkiye
kedi
mahkeme
hayvana şiddet
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Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, sonra da kediyi tekmelemeye başlamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki çekti. Şüpheli Aytuğ Koyuncu bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/kedileri-zehirleyip-hapis-cezasi-almisti-bu-kez-de-kediyi-defalarca-tekmeledi-ve-yumrukladi-1066163484.html
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kedi, mahkeme, hayvana şiddet
kedi, mahkeme, hayvana şiddet
Kediyi tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı
23:10 31.01.2023 (güncellendi: 23:14 31.01.2023) Abone ol
Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, sonra da kediyi tekmelemeye başlamıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki çekti.
Şüpheli Aytuğ Koyuncu bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.