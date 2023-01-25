https://sputniknews.com.tr/20230125/kedileri-zehirleyip-hapis-cezasi-almisti-bu-kez-de-kediyi-defalarca-tekmeledi-ve-yumrukladi-1066163484.html
Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı
Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı
İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırganın daha... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:31+0300
2023-01-25T15:31+0300
2023-01-25T15:31+0300
türkiye
kedi
hayvan
işkence
tekme
hayvan hakları
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İstanbul Küçükçekmece'de, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K, 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K, tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210712/adanada-kopege-eziyet-1044944080.html
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kedi, hayvan, işkence, tekme, hayvan hakları
kedi, hayvan, işkence, tekme, hayvan hakları
Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı
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İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırganın daha önce de hayvanlara eziyet ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K, 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.
Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K, tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.
Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.