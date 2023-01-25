https://sputniknews.com.tr/20230125/kedileri-zehirleyip-hapis-cezasi-almisti-bu-kez-de-kediyi-defalarca-tekmeledi-ve-yumrukladi-1066163484.html

Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı

Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı

İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırganın daha... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:31+0300

2023-01-25T15:31+0300

2023-01-25T15:31+0300

türkiye

kedi

hayvan

işkence

tekme

hayvan hakları

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İstanbul Küçükçekmece'de, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K, 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K, tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20210712/adanada-kopege-eziyet-1044944080.html

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Sputnik Türkiye

kedi, hayvan, işkence, tekme, hayvan hakları