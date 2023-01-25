Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230125/kedileri-zehirleyip-hapis-cezasi-almisti-bu-kez-de-kediyi-defalarca-tekmeledi-ve-yumrukladi-1066163484.html
Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı
Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı
İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırganın daha... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:31+0300
2023-01-25T15:31+0300
türkiye
kedi
hayvan
işkence
tekme
hayvan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060613275_0:70:2048:1222_1920x0_80_0_0_e48fd3263d391ba2c973f7067a57597a.jpg
İstanbul Küçükçekmece'de, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K, 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K, tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210712/adanada-kopege-eziyet-1044944080.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060613275_180:0:2013:1375_1920x0_80_0_0_3e90371f58c5d4ae9941465b530c8e7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, hayvan, işkence, tekme, hayvan hakları
kedi, hayvan, işkence, tekme, hayvan hakları

Kedileri zehirleyip hapis cezası almıştı: Bu kez de kediyi defalarca tekmeledi ve yumrukladı

15:31 25.01.2023
© FlickrKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Flickr
Abone olTelegram
İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırganın daha önce de hayvanlara eziyet ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K, 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.
Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K, tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.
Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.
Adana'da köpeğe eziyet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2021
DÜNYA
Adana'da köpeğe eziyet: Balkona hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi
12 Temmuz 2021, 07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала